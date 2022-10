SERC verliert 0:1 gegen Frankfurt

Die Schwenninger Wild Wings haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den Aufsteiger Frankfurt Lions 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) verloren. Nach vorne fehlte die Durchschlagskraft. Es war die dritten Niederlage in Folge.

Bei den Wild Wings war Stürmer Mitch Wahl, der am Freitag beim 4:5 in Nürnberg krankheitsbedingt gefehlt hatte, wieder an Bord. Für ihn musste Allrounder Marius Möchel auf die Tribüne. Goalie Marvin Cüpper bekam den Vorzug vor Joacim Eriksson, durfte sein zweites Saisonspiel bestreiten. Sebastian Uvira besaß die erste gute Chance der Partie, Löwen-Keeper Jake Hildebrand war auf dem Posten. Auf der anderen Seite konnte sich Cüpper gegen Kevin Maginot und Carter Rowney behaupten. Bei Frankfurt war vor allem die erste Reihe mit Dominik Bokk und Brendan Ranford sowie Rowney gefährlich.

Die taktisch geprägte Partie lebte von der Spannung. Die Hessen konnten zwar mehr Torschüsse verbuchen, brachten die Scheibe aber auch nicht im Tor unter. Dylan Wruck traf nur den Schwenninger Pfosten. Es war ein echtes Geduldsspiel. Beide Torhüter hielten stark und so stand es auch nach 40 Minuten 0:0.

„Wir müssen noch mehr aufs Tor schießen“, meinte SERC-Stürmer Boaz Bassen. Im Powerplay zwang Tyson Spink Hildebrand zu einem starken Save und Miks Indrasis schoss daneben. Dann bei fünf gegen fünf zauberten die Frankfurter plötzlich einen tolle Kombination auf das Eis und Davis Vandane lochte zum 0:1 ein. Es gab sogar noch die Chance auf das 0:2. Die Schwäne nahmen den Torwart vom Eis, trafen aber nicht. „Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können“, war SERC-Verteidiger Johannes Huß nach der Niederlage bedient und enttäuscht.