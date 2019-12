Die in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings wollen nach ihrem Weihnachts-Wunder mit dem 2:1-Derby-Erfolg gegen Mannheim am Samstag in Düsseldorf nachlegen. Die Partie bei der DEG beginnt um 17 Uhr.

„Natürlich freut es mich, dass Petri Liimatainen und ich als Trainer den ersten Sieg einfahren konnten. Wir genießen das. Noch mehr freut es mich aber für die Mannschaft“, sagte SERC-Coach Niklas Sundblad nach dem Erfolg gegen den deutschen Meister. Die ersten drei Partien hatte der Schwede mit den Schwänen verloren, ohne auch nur einen Zähler zu holen. „Das war unser bestes Spiel, unsere stärkste Leistung. Auch besonders das letzte Drittel war stark“, jubelte Sundblad.

Anders als in den Spielen zuvor war seine Mannschaft diesmal kräftemäßig nicht eingebrochen, konnte über 60 Minuten hohes Tempo gehen. Sehr zum Missfallen von Pavel Gross. Der Adler-Coach war auf der Pressekonferenz sichtlich geknickt. „Wir wussten, dass Schwenningen in den letzten Spielen früh 2:0 geführt hat. Wir wollten deshalb stark aus der Kabine kommen. Wir haben aber keinen Weg gefunden, ein zweites Tor zu schießen. Die Qualität der Pässe und der Annahmen war zu schlecht. Wir hätten schneller von der defensiven in die offensive Zone kommen müssen“, sagte Gross.

„Wir waren 60 Minuten konstant. Viel besser kannst du in der Defensive nicht spielen“, jubelte hingegen SERC-Verteidiger Christopher Fischer. Der Erfolg war für Fischer auch ein Verdienst des neuen Trainers. „Wir spielen viel schneller und nicht so behäbig wie früher, alles geht zack, zack.“

Ähnlich sieht es auch Torwart Dustin Strahlmeier, der gegen die Adler eine vorzügliche Vorstellung gab. „Wir verrichten unter dem neuen Trainer viel mehr Laufarbeit, sind aggressiver“, so der 27-Jährige. Man habe Zeit gebraucht, um sich an das neue System zu gewöhnen. Auch die Arbeit mit Sundblad sei gut. Strahlmeier: „Niklas Sundblad ist für alles offen. Er ist ein neugieriger Trainer, der auf die Spieler zugeht und auch nach deren Meinung fragt.“

Die Wild Wings konnten dank des Derby-Sieges den Rückstand auf Platz zehn von 20 auf 17 Punkte verkürzen. „So lange Platz zehn theoretisch möglich ist, werden wir auch immer darauf schauen“, so Fischer. „Der Sieg gegen Mannheim war auch deshalb sehr wichtig, weil er für das Selbstvertrauen gut war“, weiß Strahlmeier. Und jetzt wollen die Wild Wings das schaffen, was ihnen in dieser Saison noch nie gelungen ist, zwei Sieg nacheinander landen.

Am Freitagvormittag hatten die Wild Wings noch trainiert. Dann ging die Fahrt vom Neckarursprung nach Düsseldorf. Am Samstag, 17 Uhr, treffen die Schwäne dort auf die DEG. Die Rheinländer siegten am Zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Iserlohn Roosters durch ein Tor von Jerome Flaake 1:0. Die DEG ist mit 45 Punkten aus 30 Spielen Tabellenachter. Die Vergleiche mit den Schwenningern, die mit 25 Zählern aus 30 Begegnungen Letzter sind, waren in dieser Saison eng. Am 13. Oktober unterlagen die Schwäne zu Hause der DEG mit 2:3 nach Penaltyschießen. Am 3. November gewann Düsseldorf daheim mit 3:2 nach Verlängerung. „ Die DEG spielt läuferisches Eishockey. Sie hat schnelle Spieler, wie etwa ihren Führungsspieler Alexander Barta, da müssen wir ins Gegenpressing gehen“, sagt Sundblad. Fischer: „Wir wollen an die Leistung aus dem Mannheimer Spiel anknüpfen. Okay, das Überzahlspiel sollte noch besser werden.“ Strahlmeier ergänzt: „Düsseldorf spielt komplett anderes Eishockey als Mannheim. Die DEG hat eine gute Verteidigung und mit Mathias Niederberger einen guten Torwart. Wichtig ist, dass wir da nicht viele Strafzeiten ziehen.“

Wie sieht die Zukunft von Strahlmeier aus? „Strahlie“ wird immer wieder bezüglich der kommenden Saison mit den Grizzlys Wolfsburg in Verbindung gebracht. „Es ist in alle Richtungen offen. Ich habe weder mit Schwenningen noch mit sonst jemandem irgendwelche Gespräche geführt“, versichert Strahlmeier auf Nachfrage unserer Zeitung.