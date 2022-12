SERC reist nach Berlin und empfängt dann die Straubing Tigers

Am Dienstag haben die Wild Wings bei den Grizzlys Wolfsburg mit 4:2 gewonnen. Es war der dritte Sieg in Folge für die Schwenninger, die sich derzeit in guter Form präsentieren.

Am Mittwoch legte die Mannschaft in Wolfsburg mit Athletiktrainer Hendrik Kolbert abseits des Eises eine Krafttrainingseinheit ein. Den Rest des Tages hatten die Spieler frei. „Einige sind in die Stadt gegangen, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Am Abend gab es ein gemeinsames Essen und einige haben das WM-Spiel Frankreich gegen Marokko angeschaut“, berichtet Trainer Harold Kreis. Am Donnerstagvormittag trainierten die Wild Wings in Wolfsburg auf dem Eis, ehe sie nach dem Mittagessen die 230 Kilometer nach Berlin unter die Busräder nahmen.

Die Eisbären gastierten am Mittwoch bei den Iserlohn Roosters und verloren mit 2:3 nach Verlängerung. Die Truppe von Trainer Brent Aubin ist mit 31 Punkten aus 28 Spielen 14. und steht somit auf einem möglichen Abstiegsplatz. Am 30. November hatten die Wildschwäne einen 6:2-Heimsieg gegen den Meister gefeiert. Kreis: „Es gibt nichts gefährlicheres als einen angeschlagenen Bären. Es ist für mich schwer aus der Ferne eine Diagnose zu stellen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass, wenn du keinen Erfolg hast, dies am Selbstvertrauen nagt und der Frustpegel sich erhöht. Es wird für Berlin aber auch wieder in die andere Richtung laufen, was aber nicht gerade gegen uns der Fall sein muss.“

Die Wild Wings sind mit 40 Punkten aus 28 Begegnungen Zehnter. Der SERC könnte nun mit einem Sieg in Berlin den Vorsprung auf die krisengebeutelten Eisbären erhöhen. Kreis: „Ich erwarte gegen Berlin eine Partie, in der um jeden Zentimeter Eis gekämpft wird. Wenn wir so wie in Wolfsburg auftreten, haben wir gute Chancen.“ Ob der zuletzt verletzt fehlende Stürmer Daniel Pfaffengut, der nachgereist ist, am Freitag in Berlin spielen wird, will Kreis kurzfristig entscheiden.

Das Tor gegen den deutschen Meister wird Joacim Eriksson hüten. „Marvin Cüpper hat in Wolfsburg stark gespielt und uns in einigen Situation im Spiel gehalten“, erklärt Kreis. „Es gibt aber keinen vorgegeben Rhythmus in dem wir die Torhüter wechseln“, macht der Coach klar, dass eben auch viel von der aktuellen Form der Goalies in Training und Spiel abhängt.

Am Sonntag gastieren um 14 Uhr die Straubing Tigers in Schwenningen. Während die Zweitligapartie zwischen Landshut und dem Schwenninger Kooperationspartner Freiburg wegen des WM-Finales – Argentinien spielt am Sonntag um 16 Uhr gegen Frankreich – verlegt wurde, gab es laut Pressesprecher Krischan Läubin dazu in Schwenningen keine Bestrebungen.

Straubing unterlag am Mittwoch in Ingolstadt mit 3:6 und ist mit 50 Zählern aus 29 Partien Vierter. Die Bilanz des SERC gegen die Niederbayern ist diese Saison ausgeglichen: Am 23. September gewannen die Wild Wings daheim mit 3:2 und am 25. Oktober siegten die Tigers daheim mit 3:1. Kreis: „Straubing ist vorne unheimlich gut besetzt. Die gehen hart in die Zweikämpfe, dies gilt es anzunehmen.“

Unterdessen haben sich Andrew Calof und Amur Khabarovsk im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Der kanadische Stürmer hatte trotz gültigem Vertrag in Schwenningen bei dem KHL-Klub angeheuert. Calof erwies sich aber auch für die Russen als Fehleinkauf, er absolvierte nur 16 Spiele, in denen er lediglich ein Tor schoss und nur eine Vorlage gab.