Die Deutsche Eishockey Liga hat ein Verfahren gegen den Kapitän der Schwenninger Wild Wings, Mark Fraser, eingeleitet. Dem 33-jährigen Kanadier droht eine Spielsperre.

Der 2:1-Derbysieg am Zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Mannheim hat für die Schwenninger Wild Wings nicht nur gute Nachwirkungen. In der 57. Minute verübte Fraser einen Ellbogencheck gegen den Kopf des Mannheimer Stürmers David Wolf, der den Puck schon gespielt hatte. Das Vergehen ist auf Video eindeutig zu sehen. Wolf blieb längere Zeit auf dem Eis liegen, musste vom Schwenninger Mannschaftsarzt, Dr. Klaus Götz aus Bad Dürrheim, behandelt werden. Die Schiedsrichter, Michael Klein aus Stuttgart und der Finne Aleksi Rantala berieten sich, sprachen aber nicht einmal eine Zweiminutenstrafe gegen Fraser aus. Die Adler spielten da in einfacher Überzahl, hätten eigentlich also nach dem Foul des Schwenninger Kapitäns mit fünf gegen drei Feldspieler weitermachen dürfen und wären so möglicherweise noch zum Ausgleich gekommen. Der Disziplinarausschuss der DEL nahm nun aufgrund der Fernsehbilder die Ermittlungen auf. Fraser droht eine Sperre für die Partie der Wild Wings am Samstag in Düsseldorf (Spielbeginn 17 Uhr).

Wolf konnte in den letzten Minuten nicht mehr mitwirken. Er war zunächst noch auf der Mannheimer Spielerbank von Dr. Götz behandelt worden, fuhr aber mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in die Kabine. Wolf ist eigentlich als Faustkämpfer bekannt. Dieser Ruf eilte Fraser, der bislang in Schwenningen sportlich sehr enttäuschte, aus der NHL eigentlich auch voraus. Möglicherweise werden die beiden ihre Auseinandersetzung am letzten DEL-Spieltag, Sonntag, 8. März, wenn die Wild Wings in der Mannheimer SAP-Arena gastieren, mit einem Kampf mit blanken Fäusten klären.