„Wir bleiben für eure Lieben da“, „Bleibt ihr für uns zuhause“ und „Gemeinsam handeln“ lauten die drei Botschaften, die das Team des Seniorenzentrums Im Welvert in Villingen an die Öffentlichkeit richtet. Denn gerade für die Pflegekräfte sei dies sehr wichtig, so Einrichtungsleiter Marc Pekari.

