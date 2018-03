Der städtische Seniorenrat ist seit jeher eine feste Institution in Villingen-Schwenningen. Er vertritt die Interessen von älteren Menschen gegenüber der Stadt, gibt Hilfestellung und berät Senioren in allen Lebenslagen. Bisher konzentrierten sich die Aktivitäten des Senioren-Gremiums allerdings hauptsächlich auf Villingen.

Das solle sich nun aber ändern, verspricht Michael Moser, Vorsitzender des städtischen Seniorenrats. „Uns haben viele Beschwerden von Senioren aus Schwenningen erreicht, weil sie sich bei den Aktivitäten des Rats unterrepräsentiert fühlten“, erklärt Moser. Man habe sich deshalb entschlossen in VS-Schwenningen als ersten Schritt ein Beratungsangebot einzurichten. Ab 10. April wird nun an jedem zweiten Dienstag im Monat von 10 bis 11 Uhr eine Sprechstunde angeboten. Ort der Sprechstunde wird die Muster Musterwohnung „BEATE“ im Untergeschoss der Gewerbeschule in der Erzbergerstraße 28 sein. Das Angebot läuft vorerst bis Juni, soll aber abhängig von der Resonanz, weitergeführt werden.

„Hier können wir gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, sagt Maren Koffler von der Beratungsstelle Alter und Technik des Landratsamtes, die die Musterwohnung betreibt: Zum einen hätten die Senioren hier direkten Kontakt zum Seniorenrat und könnten ihre Anliegen besprechen, zum anderen biete die Sprechstunde die Möglichkeit, sich die Produkte für altersgerechtes Wohnen in der Musterwohnung anzuschauen und sich erklären zu lassen, meint Koffler. Seniorenratsmitglied Karl Mühleisen, der die Beratung während der Sprechzeiten übernimmt, wurde ausführlich geschult und kann zu Hilfsmitteln in Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer, die in der altersgerechten und barrierefreien Musterwohnung ausgestellt sind, Auskunft geben.

„Für uns ist diese Zusammenarbeit ein echter Gewinn. Bei der Beratung von Senior zu Senior werden Hemmschwellen abgebaut und man begegnet sich auf Augenhöhe“, meint Koffler. Bei der Sprechstunde in VS-Schwenningen wird auch die Vorsorgemappe, die der Kreisseniorenrat in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt herausgibt, erhältlich sein. In der Mappe können wichtige Unterlagen, Adressen, Telefonnummern, medizinische Angaben oder eine Patientenverfügung aufbewahrt werden.

So können wichtige Informationen weitergegeben werden und Angehörige von älteren Menschen in einem Notfall schnell reagieren. „In Villingen wurden von uns Hunderte der Mappen in kürzester Zeit verteilt“, sagt Moser – ab dem 10. April vielleicht dann auch während der Sprechstunde in Schwenningen.