Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg startet ihr diesjähriges Veranstaltungsprogramm im Bereich „Recht und Steuern“ am Mittwoch, 18. Januar, um 18 Uhr im neuen Gebäude in der Albert-Schweitzer-Straße 7 in Villingen-Schwenningen mit einem Seminar zum Thema Arbeitsrecht. Rechtsanwalt Jörg-Marcus Leisle wird Mitglieder über aktuelle Entwicklungen in diesem Rechtsbereich informieren, teilt die IHK in einem Schreiben mit. Jörg-Marcus Leisle wird zudem auf Gesetzgebungsvorhaben und Planungen der Politik zum Arbeitsrecht eingehen und darüber hinaus auch Fragen der Teilnehmenden beantworten.

Die Novelle des Nachweisgesetzes mit Inkrafttreten zum August 2022 wird dabei laut Ankündigung ebenso besprochen wie die Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung und jüngst zum Urlaubsrecht. Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist es wichtig, entsprechende Entwicklungen zu verfolgen und anstehende Änderungen einzuplanen, um kostspielige Fehler im Umgang mit Mitarbeitenden zu vermeiden“, erläutert der bei der IHK für Arbeitsrecht zuständige Jurist Stefan Villing.

Das 90-minütige Seminar richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Personalverantwortliche. Diese können sich auf der Homepage der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg unter www.ihk.de/sbh/veranstaltungen kostenfrei anmelden. Weitere Informationen erteilt Mareike Biesalski, per Telefon 07721 922-139 oder per Mail unter biesalski@vs.ihk.de.