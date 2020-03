Ein flammendes Plädoyer für den neuen Busverkehr in Villingen-Schwenningen hat Bürgermeister Detlev Bührer im Technischen Ausschuss gehalten. Im Halbstundentakt kommen seit der Fahrplanumstellung die Busse an die Haltestellen in VS, doch nicht jedem gefällt‘s. Für die einen sind die Fahrten zu zahlreich, für andere mit zu vielen Umstiegen verbunden, für wieder andere fehlen bislang geliebte direkte Verbindungen.

„Es wird besser werden“, glaubt Bürgermeister Detlev Bührer. Es dauere wohl noch, bis sich alles eingespielt habe und der neue Fahrplan auch im Alltag der Bürger etabliert sei. Doch der Bürgermeister ist guter Dinge, wenngleich auch er immer wieder mit Wünschen der Bürger konfrontiert wird, die lieber zum alten System zurückkehren möchten. Doch daraus wird wohl nichts.

Der alte, am Schülerverkehr ausgerichtete Busfahrplan passe „nicht mehr in diese Welt“, ist Bührer überzeugt. Und das auch aus diesem Grund: Was unter der Woche, vor allem für Schüler, gut funktioniert habe, ließ Busfahrgäste vor allem während Ferienzeiten und Wochenenden in die Röhre schauen. Dann nämlich fuhren viele der Busse nicht mehr.

Auch ein zusätzliches Einrichten alter Fahrplanbestandteile funktioniere nur bedingt – nämlich durch Inanspruchnahme zusätzlicher Busse und Fahrer und folglich auch mit dem Bezahlen zusätzlicher Kosten.

Aus den Reihen des Gremiums gab es sowohl Lob als auch Kritik. Er freue sich über das neue System, auch wenn es „ohne Zweifel“ in manchen Bereichen verbesserungswürdig sei, so Edgar Schurr (SPD). VS mache nun einfach das, was Großstädte schon lange tun – „nur, hier kennt das bislang eben keiner“. Auch die Schüler werden sich daran gewöhnen, so seine Meinung, die ganz klar in Richtung des ehemaligen Kinderarztes Karl-Henning Lichte zielte. Schulkinder zwischen sechs und acht Jahren, die auf dem Schulweg umsteigen müssten, „das geht nicht!“, findet Lichte. Man müsse zwingend umsteigefreie Lösungen finden – schließlich habe man die Begehrlichkeiten mit der Öffnung der Schulbezirke selbst geweckt. Weil das aber nur durch erhebliche Mehrkosten möglich sei, stellte Bührer klar, beabsichtige die Stadt hier keine Änderungen. Reagieren wolle man hingegen auf das von manchen Bürgern in der Wöschhalde attestierte Überangebot dort – eine der Linien werde man wohl aus dem Plan streichen.

Diese Maßnahme ist Teil einer ganzen Liste geplanter Änderungen, aber auch Mängel, die nach Meinung von Dirk Sautter von der CDU dringend fortgeschrieben und genau geprüft werden müsse. Bürgermeister Detlev Bührer stimmte diesem Wunsch offenkundig zu, äußerte aber auch eine große Sorge: Bei aller Kritik, die an dem neuen Busfahrplan geäußert und die laut geworden sei, laufe man Gefahr, potenziellen Busfahrgästen ein neues, tolles Bussystem nachhaltig madig zu machen.