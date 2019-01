Sechs Kurse starten diesen Monat im Neckarbad

Die Bäder Villingen-Schwenningen GmbH (BVS) bietet neue Schwimmkurse für Kinder ab fünf Jahren im Neckarbad an. Diese starten Ende des Monats. In 15 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten lernen die Jungen und Mädchen dabei unter fachkundiger Anleitung, sich eigenständig im Wasser zu bewegen und die Furcht vor tiefem Wasser zu verlieren. Während der Kurse werden die Grob- und Feinmotorik beim Brustschwimmen geschult.

Laut einer 2017 veröffentlichten, repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) können fast 60 Prozent der zehnjährigen Kinder nicht schwimmen. Um dem vorzubeugen, Kindern eine unter Umständen lebensnotwendige Sicherheit im Wasser zu geben, die Gesundheit zu fördern und Freude an der Bewegung im Wasser zu vermitteln, bietet die BVS wieder Kinderschwimmkurse an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Neckarbad starten am Montag, 28. Januar, drei Gruppen-Kurse. Diese treffen sich zu den Schwimmunterrichtsterminen immer montags und freitags. Gruppe 1 beginnt um 15 Uhr, Gruppe 2 um 16 Uhr und Gruppe 3 um 17 Uhr. Am Dienstag, 29. Januar, beginnen ebenfalls drei neue Kinderschwimmkurse. Diese treffen sich dienstags und donnerstags. Gruppe 4 beginnt um 15 Uhr, Gruppe 5 um 16 Uhr und Gruppe 6 um 17 Uhr.