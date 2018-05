Noch 57 Tage, dann hat das Warten ein Ende. Denn am Samstag, 7. Juli, wird das Villinger Kneippbad nach dem Umbau eröffnet. Einen sichtbaren Fortschritt habe die Baustelle nun gemacht, teilt die Bäder GmbH (BVS) mit.

Der seit Baubeginn Ende September errichtete Kran sei nun Vergangenheit, er wurde dieser Tage abgebaut. Im Hinblick auf die derzeit in der Region eröffnenden Freibäder bittet BVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter die Besucher um Verständnis. „Mir ist bewusst, dass unsere Freibadgäste auch jetzt schon den Frühsommer gerne im Kneippbad genießen würden. Durch die Überflutung der Baustelle im Januar sowie die lange Kältewelle wurde unser saisonbedingt sowieso engen Zeitplan durcheinander gebracht.“

Der Geschäftsführer der Bädergesellschaft erinnert an die schönen, großzügigen Liegewiesen im Freien, die sowohl das Hallenbad Villingen, als auch das Neckarbad Schwenningen hat. „Auch hier können sich unsere Badegäste entspannt sonnen und die komfortablen Ruheliegen nutzen.“

Bei der Eröffnung nach dem ersten Sanierungsabschnitt 2016 ist der BVS eine zeitliche Punktlandung zum Beginn der Freibadsaison gelungen – wie in all den vielen Jahren zuvor auch. „Beim zweiten, aktuellen Bauabschnitt hat das leider nicht geklappt“, so Ulrich Köngeter. „Wenn die jetzigen Bauarbeiten im Kneippbad abgeschlossen sein werden, haben wir ein rundum erneuertes, zukunftstaugliches Freibad, in dem in den kommenden Jahren keine Baumaßnahmen mehr bevor stehen und es keine Verzögerung beim Start in die Freibadsaison geben wird.“ (sbo)