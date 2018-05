Es war ein kurzer, aber knackiger Schlagabtausch, den sich OB Rupert Kubon und Lutz Melzer, zweiter Zunftmeister der Schwenninger Narrenzunft, am Donnerstag am Schwenninger Rathaus lieferten. Und doch gewannen die närrischen Argumente Überhand, und der Rathauschef überließ für die hohen Tage den Narren die Macht.

Denn schließlich müsse allerhand rund um den Marktplatz geregelt werden, meinte Melzer, der mit seiner Zunft zum „Baustellenfest“ eingeladen hatte. „Stuttgart 21“- oder „Elbphilharmonie-Marktplatz“ nannte er den Platz, der derzeit saniert wird. Doch dieser werde mindestens so schön wie die Elbphilharmonie, konterte OB Kubon. Dann spielte der Interims-Zunftchef auf die Seilbahnpläne zwischen den beiden Stadtbezirken an: „Eine Seilbahn ohne Skigebiet, das ist sehr befremdlich.“ Auf diese Weise könne der Villinger Narro spüren, wie schön es in Schwenningen ist, ohne Schwenninger Boden zu berühren, so Kubon. Geholfen hat es nicht: Der OB musste den Rathausschlüssel herabseilen, in Schwenningen herrscht Ausnahmezustand (sbo)