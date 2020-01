Die Wild Wings empfangen am Freitag um 19.30 Uhr in der Deutschen Eishockey-Liga die Düsseldorfer EG. Am Sonntag steht um 16.30 Uhr das Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers auf dem Programm.

„Düsseldorf und Straubing spielen ähnliches Eishockey mit aggressivem Forechecking. Das sind zwei läuferisch gute Mannschaften“, sagt SERC-Trainer Niklas Sundblad.

Die DEG kämpft um den direkten Einzug in die Play-offs, ist mit 62 Punkten aus 40 Spielen Tabellensiebter. Sieg und Niederlage gab es für die Rheinländer am vergangenen Wochenende, einem 0:2-Spielverlust in Augsburg folgte ein deutlicher 5:1-Heimerfolg gegen Iserlohn. Mit bislang lediglich 93 Gegentoren verfügt die Truppe von DEG-Trainer Harold Kreis über die beste Defensive der Liga. Die besten Scorer bei Düsseldorf sind der Kanadier Reid Gardinier (neun Tore/22 Assists) und Alexander Barta (sieben Treffer/24 Vorlagen), die es auf jeweils 31 Scorerpunkte bringen. Bester Torschütze ist Jerome Flaake mit 16 Treffern. Am 13. Oktober gewann die DEG in Schwenningen mit 3:2 nach Penaltyschießen, am 3. November siegten die Düsseldorfer daheim mit 3:2 nach Verlängerung. Beim letzten Aufeinandertreffen im ISS-Dome gewann hingegen Schwenningen mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Straubing Tigers sind die Überraschungsmannschaft der Saison, belegen mit 78 Zählern aus 41 Partien Rang drei. Sieg und Niederlage stand für die Niederbayern am vergangenen Wochenende zu Buche: Einem 5:4-Sieg nach Penaltyschießen gegen Mannheim folgte eine 2:4-Pleite in Augsburg. Am 4. Oktober unterlag der SERC in Straubing glatt mit 0:5, am 24. November gewann Schwenningen daheim gegen die Tigers mit 2:0 und am 30. Dezember ebenfalls in der Helios-Arena mit 3:2 nach Verlängerung. Die Straubinger kämpfen mit ihrem Coach Tom Pokel noch um Platz eins der Doppelrunde. Das Torhütergespann Sebastian Vogl und Jeff Zatkoff, das sich beinahe regelmäßig abwechselt, hat bereits für die kommende Saison in Straubing verlängert. Und für die kommende Spielzeit hat auch schon der 23-jährige Stürmer Andreas Eder von den Nürnberg Ice Tigers bei den Straubing Tigers unterschrieben.

Bei den Wild Wings haben die Stürmer Daniel Pfaffengut und Maximilian Hadraschek gleich um zwei Jahre verlängert. „Natürlich ist es irgendwo frustrierend, Tabellenletzter zu sein. Trotzdem ist die Stimmung in der Mannschaft gut. In Berlin lag es nur an einer knappen Entscheidung ob wir punkten oder nicht, wir werden aber bald Punkte einfahren“, sagt Pfaffengut. Nicht mehr bei den Wild Wings ist Simon Danner. Der Vertrag mit dem 33-jährigen Allrounder wurde aufgelöst, er schloss sich seinem Heimatklub, dem Zweitligisten EHC Freiburg, bei dem er auch in der kommenden Saison auflaufen wird, an (wir berichten). Für Danner wird laut Sundblad der zuletzt überzählig auf der Tribüne sitzende Marcel Kurth auflaufen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Stürmer Troy Bourke, der sich mit Leistenproblemen plagt. Andreas Thuresson trainiert hingegen wieder auf dem Eis. Er könnte nach der Länderspielpause am 14. Februar zu Hause gegen Köln wieder zum Einsatz kommen.

Die Wild Wings rechnen für die Partie gegen Düsseldorf mit 3500 bis 4000 Zuschauer in der Helios-Arena.