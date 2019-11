Die Wild Wings gastieren am Freitag um 19.30 Uhr in der Deutschen Eishockey-Liga beim Tabellensiebten ERC Ingolstadt. Am Sonntag, 16.30 Uhr, kommt der Zwölfte Krefeld in die Helios-Arena. Trainer Paul Thompson nimmt Torhüter Dustin Strahlmeier raus.

Das erste Saisonspiel am 13. September endete für die erwartungsfrohen Schwenninger mit einer 4:10-Heimpleite. Nach dem ersten Drittel hieß es 0:5. Gegner damals: der ERC Ingolstadt. Jetzt sind die Schwäne bei den Automobilstädtern zu Gast. Die Wild Wings spielten seinerzeit zum Saisonstart vogelwild. Um wie viel kompakter sahen da die letzten Auftritte des SERC bei der 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen beim Spitzenreiter München und dem 2:0-Heimerfolg gegen Straubing aus. „Wir haben gutes Eishockey gezeigt. Wir werden in derselben Aufstellung wie am vergangenen Wochenende spielen“, sagt Paul Thompson. Mit einer Ausnahme, im Tor in Ingolstadt steht heute überraschenderweise Ilya Sharipov und nicht Dustin Strahlmeier, der gegen Straubing seinen ersten „Shut-Out“ in dieser Saison feierte. „Dustin hat die letzten zwei Spiele stark gehalten. Ilya hat aber seit acht Wochen nicht mehr gespielt. Er hat gut trainiert und hat sich den Einsatz verdient“, begründet Thompson seinen nicht ungefährlichen Schachzug, „Strahlie“ eine Pause zu gönnen.

Bis auf den langzeitverletzten Simon Danner sind alle Spieler fit. Auch der schwedische Angreifer Andreas Thuresson ist mittlerweile wieder gesund, bleibt aber als überzähliger Ausländer zu Hause. „Wir haben jetzt auch auf der Ausländerposition Konkurrenzkampf, das ist gut so“, sagt der Schwenninger Übungsleiter. Die beiden kanadischen Neuzugänge Colby Robak und Jordan Caron haben bereits gut eingeschlagen und laufen auch am Wochenende auf. „Sie werden noch besser werden, wenn der Jetlag verschwunden ist“, so Thompson.

Gastgeber Ingolstadt feierte am Sonntag nach 0:3-Rückstand noch einen 6:4-Heimerfolg gegen München und ist mit 32 Punkten aus 21 Spielen Tabellensiebter. In Überzahl sind Ingolstadt und Schwenningen ähnlich stark. Die Panther kommen auf eine Erfolgsquote von 23,5 Prozent, liegen damit auf Rang zwei, die Schwäne sind mit 23,1 Prozent Dritter.

Bester Scorer bei Ingolstadt ist der US-Amerikaner Wayne Simpson mit 22 Punkten (fünf Treffer/17 Assists) bester Torschütze der Kanadier Kristopher Foucault mit neun Treffern.

Die Krefeld Pinguine waren bereits am 27. September am Bauchenberg zu Gast, Schwenningen siegte souverän mit 5:2. Die Zukunft der krisengeschüttelten Krefelder ist weiterhin offen. Am Donnerstag war wieder eine Gesellschafterversammlung anberaumt. Offenbar ist laut Pinguine-Sportdirektor Matthias Roos auch nicht gesichert, ob die Schwarz-Gelben im Februar 100 000 Euro für den DEL-Lizenzantrag für die kommende Saison hinterlegen können. Sportlich läuft es bei den Seidenstädtern auch nicht so gut, einer 4:5-Heimniederlage gegen Nürnberg folgte ein 1:2-Spielverlust im Derby in Köln. Krefeld hat 21 Punkte auf dem Konto, also lediglich zwei Zähler mehr als Schlusslicht Schwenningen.

Topscorer und zugleich auch bester Torschütze der Pinguine ist der US-Amerikaner Chad Costello mit 27 Punkten (elf Tore/16 Vorlagen). Bei Schwenningen ist es übrigens immer noch der suspendierte Jamie MacQueen (elf Treffer/acht Vorlagen), der es wie Pat Cannone (sechs Tore/13 Assits) auf 19 Punkte bringt.

Die Wild Wings erwarten laut Interimspressesprecher Hendrik Kolbert gegen Krefeld 3500 Zuschauer. Im Vorfeld hatten sich Schulklassen für die Partie anmelden können. Für sie gibt es spezielle Stände mit Infos über das Nachwuchseishockey und in den Drittelpausen gibt es Spiele des SERC-Nachwuchses.

Etwa zur Weihnachtszeit soll übrigens Boaz Bassen vom Kooperationspartner Ravensburg nach Schwenningen zurückkehren. Thompson: „Ich stehe im Austausch mit dem neuen Ravensburger Trainer Rich Chernomaz. Er hatte ihn zuletzt als Stürmer eingesetzt. Ich sehe ihn zwar eher als Verteidiger, aber er ist flexibel. Ebenso ist es, wenn Simon Danner zurückkommt, auch er kann Verteidiger und Stürmer spielen. Danner kann nach seiner schweren Knieverletzung voraussichtlich Anfang Januar wieder spielen. Cedric Schiemenz lief am Dienstag übrigens auch für Ravensburg auf, steuerte beim 3:1-Sieg der Oberschwaben in Landshut einen Treffer bei.