Schwenninger Wild Wings verlieren gegen ERC Ingolstadt

Die Wild Wings haben am Mittwoch vor 2926 Zuschauern beim ERC Ingolstadt mit 2:5 verloren. Die Panther dominierten in der Anfangsphase. Die Gastgeber gingen nach nur 69 Sekunden in Front. Daniel Pietta fälschte gegen Goalie Marvin Cüpper erfolgreich mit der Rückhand ab. Aus dem Nichts gelang Daniel Pfaffengut mit der ersten Schwenninger Chance der Ausgleich (7.). Wild-Wings-Topscorer Tyson Spink markierte im Powerplay das 2:1 für die Gäste (15.). Das zweite Drittel ging klar an die Einheimischen. Stefan Matteau gelang in Überzahl der Ausgleich (27.). Der Ex-Schwenninger Mirko Höfflin brachte ebenfalls im Powerplay Ingolstadt mit 3:2 in Führung (36.). Im letzten Drittel bekamen die Wild Wings eine fünfminütige Überzahl, brachten die Scheibe aber nicht unter. Am Ende zogen die Gäste den Torwart und die Panther trafen noch zweimal erneut Pietta und Stefan Matteau brachten den verdienten Ingolstädter Sieg unter Dach und Fach.

Die Wild Wings empfangen am Freitag, den EHC Red Bull München. wit