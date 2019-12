Dritte Niederlage für den neuen Trainer Niklas Sunblad, fünfter Spielverlust in Folge insgesamt für die Wild Wings: Die Schwäne verspielten am Sonntag in der Deutschen Eishockey-Liga erneut eine 2:0-Führung und verloren gegen den ERC Ingolstadt 2:4 (2:0, 0:2, 0:2).

Bei Ingolstadt musste Torwart Timo Pielmeier, der am Freitag beim 3:2-Heimsieg gegen Iserlohn einen Puck in die Maske bekam, passen. Im Kasten stand Jochen Reimer. Pielmeier hatte 2014 großen Anteil, dass der neue SERC-Trainer Niklas Sundblad mit Ingolstadt deutscher Meister wurde. Die Panther wurden von 700 Fans, die per Sonderzug und zwei Bussen anreisten, unterstützt.

Es war ein von beiden Teams intensiv geführtes erstes Drittel. Troy Bourke prüfte Reimer ein erstes Mal. In der vierten Minute gingen die Wild Wings, die von ihrem Publikum lautstark angefeuert wurden, in Front. Colby Robak ging in Überzahl in der Mitte durch, wurde nicht energisch genug angegriffen und netzte ein. Schwenningen war klar überlegen. Von Ingolstadt kam nach vorne kaum etwas. In der 16. Minute erhöhten die Einheimischen. Maximilian Hadraschek spielte einen tollen Querpass auf Markus Poukkula und der netzte mit seinem ebenfalls fünften Saisontor ein.

Zu Beginn des zweiten Drittels machten die Gäste Druck. Dies veranlasste Wild-Wings-Coach Sundblad, bereits in der 23. Minute eine Auszeit zu nehmen. Boaz Bassen vergab danach eine gute Chance zum möglichen 3:0. Dann Überzahlspiel für die Ingolstädter, Goalie Dustin Strahlmeier rettete aber gegen Maurice Edwards. „Strahlie“ hatte dann Probleme mit seiner Torwartausrüstung, die Partie wurde kurz unterbrochen.

In der 33. Minute schaffte David Elsner den verdienten Anschlusstreffer. Die Wild Wings bekamen, wie am Freitag in Köln als sie mit 2:0 führten und am Ende 2:4 verloren, mit fortlaufender Spielzeit immer mehr Probleme. Die Gastgeber zogen nun auch unnötige Strafzeiten. Als Dylan Yeo in der Kühlbox saß, zog Edwards ab und Wayne Simpson fälschte unhaltbar zum 2:2 ab. Anschließend zeigte der starke Strahlmeier eine sensationelle Parade gegen Brandon Mashinter. Würde Schwenningen wie in Köln im letzten Drittel kräftemäßig einbrechen?

Ja, taten sie. Erst einmal hatte Mike Blunden aber eine Riesenchance für Schwenningen, Reimer rettete. Dann liefen die Panther drei auf eins, Mashinter passte auf Darin Olver, der traf mit seinem ersten Saisontor zum 3:2 für Ingolstadt. Sundblad kommunizierte wie in den Spielen zuvor auf der Bank viel mit seinen Spielern. Doch in der 58. Minute sorgte Jerry d’Amigo mit dem Tor zum 4:2 aus kurzer Entfernung für die Entscheidung.

Für die Schwenninger geht es am Donnerstag, Zweiter Weihnachtstag, um 17 Uhr in der heimischen Helios-Arena mit dem Spiel gegen die Adler Mannheim weiter.