„Die Saison ist ein Alptraum“, findet Stürmer Markus Poukkula bei den Wild Wings ungewohnt klare Worte. Am Freitag empfangen die Schwenninger in der Deutschen Eishockey-Liga um 19.30 Uhr Wolfsburg, am Sonntag gastieren sie in Augsburg.

Am Neckarursprung versuchen die Verantwortlichen in der Regel die Situation immer ein wenig besser darzustellen, als sie ist. So ist beispielsweise Sportmanager Jürgen Rumrich nur wenig Negatives in den vergangenen Jahren rund um die Wild Wings aufgefallen. Wohltuend ist da jetzt mal ein klares und ehrliches Statement von Angreifer Poukkula. Der 30-jährige Finne bezeichnet die aktuelle Runde drastisch als Alptraum. Freilich hat Poukkula dabei auch sein eigenes Schicksal, er fiel bis Ende Dezember mit einer Armverletzung aus, im Auge. „Meine Verletzung, die vielen Niederlagen und der letzte Tabellenplatz, das ist ein Alptraum“, so der Finne.

In der vergangenen Saison scorte Poukkula in 53 Spielen 31 Punkte (14 Tore/17 Assists). Aktuell hat er in 16 Saisonspielen erst ein Tor geschossen, dazu kommen vier Vorlagen.

Trainer Paul Thompson hatte für die letzten sieben Saisonspiele die Losung ausgegeben, wenigstens unter den unteren vier das beste Team zu sein. Nun, die Schwäne holten zwar am vergangenen Sonntag einen 4:3-Achtungserfolg nach Verlängerung in Bremerhaven. Pech aber, die anderen Teams, die unten stehen, punkteten aber noch deutlich eifriger als die Schwenninger.

So beispielsweise der nächste Gast in der Helios-Arena, die Grizzlys Wolfsburg. Die Norddeutschen ließen einem 5:3-Heimerfolg am Sonntag gegen Spitzenreiter Mannheim am Mittwoch ein Heim-2:1 gegen Augsburg folgen. Wolfsburg hat als Vorletzter nun in der Tabelle vor den letzten vier Partien schon satte sechs Punkte mehr auf dem Konto als die Schwäne. „Es steht außer Frage, wir müssen Wolfsburg schlagen“, weiß Coach Thompson. „Niemand will Letzter sein, das ist jetzt eine Frage der Ehre“, sagt Poukkula.

Am 16. September verlor der SERC in Wolfsburg 0:3, am 23. November siegten die Schwäne in der Autostadt 2:1 nach Penaltyschießen. Auch im letzten Duell am Bauchenberg gewannen die Wild Wings am 6. Januar 3:2 nach Penaltyschießen.

„Wolfsburg hat einen guten Lauf“, weiß Thompson. Im Training sei es bei den Wild Wings ruhig gewesen, die Mannschaft habe aber konzentriert gearbeitet. Der 19-jährige Christian Bauhof, der schon in den vergangenen Spielen im Kader stand, wird im Kellerduell gegen die Grizzlys auch erstmals Eiszeit bekommen. Thompson: „Ich habe die Spieler daran erinnert, wie aufgeregt sie waren, als sie zum ersten Mal vor großer Kulisse gespielt haben. Die Jungs sollen Christian entsprechend helfen.“

Stürmer Bauhof, der freilich schon über die Erfahrung von 34 Partien in dieser Saison beim DEL2-Klub Freiburger Wölfe verfügt, gelang dabei aber kein Scorerpunkt.

Saison für Bittner beendet

Nach den Verteidigern Mirko Sacher und Kalle Kaijomaa ist nun auch für Abwehrmann Dominik Bittner die Saison vorzeitig beendet. Bittner bekam in Ingolstadt einen üblen Bandencheck von Brett Olson. Der 26-Jährige, der in der kommenden Saison für Wolfsburg auflaufen wird, erlitt zwar nur eine verhältnismäßig leichte Gehirnerschütterung, hat sich aber auch noch eine Jochbeinverletzung zugezogen. Der Ingolstädter Stürmer Olson wurde übrigens vom DEL-Disziplinarausschuss für das Foul für zwei Spiele gesperrt.

Die Saisonabschlussfeier der Wild Wings ist in der Helios-Arena für Freitag, 8. März, vorgesehen.