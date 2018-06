(sbo) - Fehlender Schnee und damit vereitelter Ski- und Rodelspaß sind vermutlich mit ein Grund gewesen, dass viele Doppelstädter sich um Weihnachten und zu Beginn dieses Jahres die Badesachen schnappten, um in den Hallenbädern abzutauchen.

Sind die Ferien ohnehin bevorzugte Bade-Zeiten, stechen zumindest bei den Hallenbädern die Weihnachtsferien ganz besonders hervor. In den vergangenen zehn Jahren, so Julia Muth, Pressesprecherin der Stadtwerke und damit auch der Bäder GmbH, sei eine erste Januarwoche die besucherstärkste Woche im Jahr gewesen.

Auch der besucherstärkste Tag eines Jahres sei immer wieder auf einen Januartag gefallen, ergänzte sie. So kamen zum Jahreswechsel 2012/13 und in den Weihnachtsferien 3347 Badefreunde ins Hallenbad in Villingen und 5424 Schwimmer ins Neckarbad in Schwenningen. Im Vorjahr waren es in Villingen 4613 und in Schwenningen 6576 Besucher gewesen. 2010 lösten im Hallenbad 3526 Leute eine Eintrittskarte, im Neckarbad waren es 6377.