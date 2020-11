Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag um kurz nach 14 Uhr auf der Römerstraße gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Renault Twingo, der in Richtung Penny-Markt unterwegs war, kurz vor der Abzweigung zur Karl-Marx-Straße von der Fahrbahn ab. Christian Krause, Abteilungskommandant der Schwenninger Feuerwehr, schildert den Unfallhergang vor Ort so: „Der Fahrer kam auf den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand, touchierte ein geparktes Auto, überfuhr in der Folge zwei Bäume und kam am Ende des Grünstreifens zum Stehen.“

Wie gravierend die Verletzungen der beiden Insassen des Unfallwagens sind, konnte Krause nicht sagen. Allerdings hatten beide das im Frontbereich stark beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen können und wurden vor Ort vom eintreffenden Rettungsdienst versorgt.

Die ursprünglich zu „einem Fahrzeugbrand“ alarmierte Feuerwehrabteilung Schwenningen musste an der Unfallstelle lediglich ausgelaufene Kraft- und Betriebsstoffe binden. Um einen Fahrzeugbrand handelte es sich allerdings nichts. Um die umgefahrenen Bäume auf dem Grünstreifen kümmerten sich Mitarbeiter der Technischen Dienste (TDVS) nach der Unfallaufnahme.