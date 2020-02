Nach vier Niederlagen in Serie haben die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder drei Punkte bejubelt. Gegen die Grizzlys Wolfsburg siegte der SERC 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

Vor dem Spiel wurde Simon Danner, der sich vor wenigen Wochen zu seinem Stammverein Freiburger Wölfe in die DEL2 verabschiedet hatte, geehrt. Der 33-Jährige spielte seit 2014 für Schwenningen. „Du hast dich immer zu 100 Prozent für die Wild Wings eingesetzt“, lobte Sportmanager Jürgen Rumrich. Danner erhielt von den spärlich besetzten Rängen viel Applaus.

Die Augen waren auch auf Torwart Dustin Strahlmeier, der in den kommenden zwei Jahren für die Grizzlys fängt, gerichtet. Er wird sich mit Chet Pickard, der auf der anderen Seite den Kasten hütete, in der kommenden Saison einen Kampf um die Nummer „1“ liefern. Viele Möglichkeiten sich auszuzeichnen, gab es für die Torleute aber nicht. Die Grizzlys agierten abwartend, obwohl es für sie als Achter noch um viel geht. Platz sechs würde die direkte Play-off-Viertelfinalqualifikation bedeuten. Die Schüsse im ersten Drittel waren aber nur wenig präzise. David Cerny zog ab, Pickard wehrte ab, der Nachschuss ging daneben. Auf der anderen Seite parierte Strahlmeier gegen Fabio Pfohl.

Das Niveau wurde auch in den zweiten 20 Minuten nicht wirklich besser. Es gab viele Fehlpässe. Vor allem von Wolfsburg hätte man etwas mehr Präzision und auch Engagement erwartet. Die Niedersachsen erspielten sich kaum zwingende Chancen. Die Wild Wings hatten im zweiten Drittel aber immerhin drei Überzahlspiele. Dabei wurden sie gefährlich. In der 31. Minute gingen die Gastgeber in Front. Mike Blunden hatte abgezogen und Troy Bourke fälschte vor dem gegnerischen Kasten stehend zum 1:0 ab. Da gab es für Pickard nichts zu halten. Es war das 13. Saisontor für den Kanadier, den Toptorjäger der Schwenninger. In einem weiteren Powerplay wehrte Pickard gegen Andreas Thuresson ab.

Deutlich interessanter wurde es im Schlussabschnitt. Die Gastgeber waren wieder die engagiertere Mannschaft und erzielten in Überzahl durch Alexander Weiß das 2:0. Fünf Minuten vor dem Ende sorgte Patrick Cannone für die Entscheidung. Beinahe hätte der SERC den Vorsprung noch verspielt. Innerhalb von 91 Sekunden kam Wolfsburg auf 2:3 heran. Die Ex-Schwenninger Dominik Bittner und Anthony Rech waren die Torschützen. Zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.