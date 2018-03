Im Streit um den Fluglärm des Flughafens Zürich droht ein neuer Konflikt: Die Schweiz will offenbar neue Anflugrouten testen.

Die Eidgenossen haben beim Deutschen Bundesamt für Flugsicherung beantragt, ein neues satellitengestütztes Anflugsystem auf einer Landebahn am Flughafen Zürich ausprobieren zu dürfen. Gisela Splett (Grüne), Staatssekretärin im Landesverkehrsministerium, alarmierte daraufhin sofort die Mitglieder der Fluglärmkommission, zu denen unter anderem die Landratsämter Schwarzwald-Baar, Konstanz und Waldshut, einige Gemeinden und die Bürgerinitiativen gehören. „Wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass dieses Vorgehen dazu dient, Erfahrungen zu sammeln, die es ermöglichen, das Anflugverfahren für den gekröpften Nordanflug zu testen“, schrieb Splett in ihrem Brief an die Mitglieder.

„Gisela Splett hat die Möglichkeit angeboten, dass eine Sitzung der Fluglärmkommission noch vor dem 10. Juli einberufen wird und wartet jetzt auf Rückmeldung“, erklärt Edgar Neumann, Sprecher des Verkehrsministeriums. Es geht um die 220. Durchführungsverordung. In ihr wurde vor Jahren die Zahl der An- und Abflüge vom Flughafen Zürich über Deutschland geregelt.

Die Schweiz hat nun beantragt, dass die 220. Durchführungsverordnung geändert wird. Bis 10. Juli will das Bundesamt für Flugsicherung über den Antrag entschieden haben.

Den meisten Flugzeugen fehlen die technischen Voraussetzungen

Das „Ground Based Augmentation System“, das getestet werden soll, sei äußerst selten und teuer, erklärt Kerstin Weber, Sprecherin des Bundesamts für Flugsicherung. In Deutschland gebe es dieses System beispielsweise nur am Flughafen Bremen, in Frankfurt solle es eingeführt werden. Deswegen halte sich auch die Zahl der Flugzeuge mit diesem satellitengestützten Anflugsystem in Grenzen. „Die Flugzeuge müssen die technischen Voraussetzungen haben, das sind nicht so viele“, sagte Weber. Und sie fügt hinzu: „Auf lange Sicht werden aber alle Flugzeuge nachgerüstet werden.“ Das werde aber noch zehn bis 15 Jahre dauern, meint die Sprecherin.

„Wir können im Moment noch nicht richtig einschätzen, was es bedeutet, wenn der Antrag der Schweiz genehmigt wird“, sagt Neumann. Deswegen wünsche die Staatssekretärin mindestens die Anwesenheit des Bundesamts für Flugsicherung in der Sitzung, wenn diese zustande käme. „Das sollen die uns dann mal erklären“, fordert Günther Scherr (Bad Dürrheim), ein Sprecher der Bürgerinitiative gegen den Fluglärm im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Befürchtung der Fluglärmgegner ist, dass mit dem System ein Hintertürchen geöffnet werden soll. „Wenn die Durchführungsverordnung geändert wird, brauchen die den Staatsvertrag möglicherweise gar nicht“, vermutet Scherr.

Die Schweiz hatte einen Staatsvertrag, den der Vorgänger des jetzigen Bundesverkehrsministers Alexander Dobrindt (CSU) mit seiner Schweizer Amtskollegin ausgehandelt hatte, bereits in den entsprechenden Gremien unterzeichnet. Gegen die Ratifizierung gibt es im Bundestag Widerstand, weil der Vertrag nach Ansicht der Fluglärmgegner der Schweiz freie Hand über deutschem Gebiet lassen würde – nicht nur, was An- und Abflüge sowie Warteräume angeht. „Selbstverständlich hören wir uns die Bedenken an“, versichert Weber. Entschieden sei noch nichts: „Das ist im Gespräch und wird noch geprüft.“