Die in diesem Jahr neugegründete Familiengruppe des Schwenninger Schwarzwaldvereins startet am Sonntag, 30. Juni, mit ihren ersten Angeboten unter der Leitung der neuen Fachwartin für Familie, Sarah Esslinger-Dahlmann.

Diese möchte laut einer Vereinsmitteilung vom jüngsten bis zum ältesten Familienmitglied, voller Freude, Neugier und Kreativität die Natur erkunden. „Wir möchten versuchen, die Welt und die Natur um uns wieder bewusst mit unseren Sinnen wahrzunehmen und die Verbindung zwischen Mensch und der Natur, mit all ihren kleinen und größeren Lebewesen, zu stärken“, so die Familien-Fachwartin. Dafür habe sie sich einiges einfallen lassen.

Am Sonntag, 30. Juni, startet das Programm mit einer Erlebnistour mit Alpakas. Nach einer Einführung über den sicheren Umgang mit den Tieren und viel Wissenswertem, machen sich die Teilnehmer mit den kuscheligen und sensiblen „Wanderfreunden“ auf eine eineinhalb bis zweistündige Wanderung bei Rangendingen am Rande der Schwäbischen Alb. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 26. Juni.

Mit dem Kanu wird am Sonntag, 28. Juli, der Neckar zwischen Sulz und Horb erkundet. Diese Tour wird mit der Outdoor-Gruppe des Vereins durchgeführt, die jedoch eine längere und anspruchsvollere Tour unternimmt. Die Familiengruppe wird zunächst am Neckar grillen und anschließend eine elf Kilometer, etwa zweistündige, landschaftlich reizvolle Kanutour, unternehmen.

Unter dem Motto „Sommer-Malen“ genießen die Familien am Samstag, 24. August, die Zeit am Bergsee in Triberg. Nach einem Rundgang zu Deutschlands höchsten Wasserfällen können sich die Kinder auf dem Kleinkinder- und Abenteuerspielplatz am Bergsee austoben und ihre Erlebnisse des Tages anschließend zu Papier bringen.

Als gemeinsamer Punkt mit dem Kinderferienprogramm der Stadt VS steht am Mittwoch, 28. August, ein Besuch der „Welt der Kristalle“ in Dietingen an. Dabei bestaunen die Teilnehmer Naturwunder wie Edelsteine, Fossilien, auch von Dinosauriern, bis hin zu meterhohen wunderschönen Kristallen.

Hoch hinaus geht es am Sonntag, 1. September. Dann besuchen und erkunden die Teilnehmer bei Albstadt einen der schönsten und abenteuerlichsten Hochseil-Kletterparks. Dieser verfügt über Parcours in verschiedenen Schwierigkeitsstufen für Jung und Alt. Direkt nebenan gibt es in Bodennähe die Möglichkeit zum Minigolfspielen.

Am Samstag, 12. Oktober, lauschen die Teilnehmer einer Herbst-Wanderung gespannt dem Naturschutzwart des Schwarzwaldvereins, lernen Wissenswertes, sammeln Eindrücke und Materialien aus der Natur, mit welchen sie anschließend zum Thema „Herbst“ kreativ werden.

Zur Weihnachtszeit wird die Familiengruppe am Samstag, 7. Dezember, mit dem Zug nach Offenburg fahren. Dort erlebt sie den magischen Weihnachtszauber mit geschmückten Hütten, leckeren Köstlichkeiten, einer glitzernden Eisbahn sowie einem Streichelzoo. Zudem gibt es eine Märchenecke, in der Geschichten vorgelesen werden.

Das kreative Malen ist Bestandteil eines jeden Programmpunktes. So können die Kinder bei jeder Veranstaltung ihre Erlebnisse zu Papier bringen. Das Besondere daran ist, dass alle Werke der jungen Künstler bei der Abschlussveranstaltung am 5. Januar 2020 beim vereinseigenen Winterfest am Umweltzentrum auf der Möglingshöhe als Rückblick über das vergangene Familien-Jahr ausgestellt werden. Auf dem Fest gibt es dann für die Familien auch wieder leckeren Punsch, Glühwein, Waffeln und Grillspezialitäten und zudem allerlei Spiel und Spaß zu winterlichem Thema. Zu allen Programmpunkten sind Gäste und Nichtmitglieder jederzeit willkommen.