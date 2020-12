Der Ausbau des Glasfaser-Netzes des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar schreitet weiter voran. Im Bereich des landkreisweiten Backbones sind so gut wie alle wichtigen Strecken errichtet.

Der Zweckverband Breitbandversorgung im Schwarzwald-Baar-Kreis zog jetzt Bilanz. Der Fokus liegt darauf, das wurde deutlich, dass Synergien genutzt werden. Soll heißen: Der Backbone wird meistens parallel mit dem Ortsnetz errichtet – so lässt sich auch erklären, warum einzelne Bereiche warten mussten und anderen der Vorzug gegeben worden ist. Gleichzeitig will man Fördermöglichkeiten möglichst ausschöpfen – und auch das wirbelt die geplante Reihenfolge in manchen Fällen noch mal durcheinander.

Die Bilanz ist eine der Erfolge: Bereits Ende 2019 waren insgesamt 17,3 Prozent der Haushalte im Schwarzwald-Baar-Kreis an das Glasfasernetz anschließbar – laut Studie des Landes Baden-Württemberg belegt der Kreis damit knapp den zweiten Platz und das „mit weitem Abstand zu so gut wie allen anderen Landkreisen“, freut man sich beim Zweckverband.

Erklärtes Ziel war es, in 2020 die hohe Förderung des Bundes (samt Co-Finanzierung des Landes) für alle sogenannten „weißen Flecken“ zu erreichen.

Diese Projekte sind es auch, die letztlich den Rahmen für den Ausbau der kommenden vier Jahre vor geben. 120 Millionen Euro schwer ist das Bauvorhaben, viele der Projekte befinden sich bereits in der Vorbereitung und werden in 2021 mit der Bauphase starten. Schon heute sei aber absehbar, dass es mindestens bis 2024 dauert, bis alle schlecht versorgten Haushalte erschlossen sind.

Neben dem eigenen Ausbau hat sich der Zweckverband auch um weitere Themen gekümmert. Darunter fallen jährlich mehr als 50 Mitverlegungen im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis, mit hohem Koordinationsaufwand und Ressourceneinsatz. Allein in 2020 sind 100 sogenannte „Nachzügler“ in bereits ausgebauten Gebieten beauftragt und größtenteils angeschlossen worden. Da dies eigentlich die geplante Größe für zwei Jahre war, wird der Zweckverband den Rahmenvertrag mit einer Baufirma bereits Ende des Jahres erneut ausschreiben:·Erschließung strategischer Strecken und Gebäude, unter anderem für den WLAN-Ausbau, Mobilfunkstandorte 3G, 4G oder 5G sowie Netzinbetriebnahmen.

Die Historie kann sich sehen lassen: Am 9. Juli 2016 ist mit Schonach die erste Gemeinde an das kommunale Glasfasernetz des Zweckverbandes angeschlossen worden. Seitdem wurden in allen Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises weitere Netze fertiggestellt und konnten in Betrieb genommen werden. Im Jahr 2020 wurden viele Bereiche fertig gebaut und folgende weitere FTTB-Netze oder erste Kundenanschlüsse sind in Betrieb gegangen – etwa in Bad Dürrheim, in den Talgemeinden Blumbergs, im Kernort·Donaueschingen, in St. Georgen oder in Marbach. In allen bereits aktiven Netzen beziehungsweise Ausbaugebieten wurden weitere Hausanschlüsse fertiggestellt und an den Betreiber übergeben.

Der Zweckverband hat seit 2014 vom Land Baden-Württemberg insgesamt 33,87 Millionen Euro Fördermittel nach eigener Landesrichtlinie bewilligt bekommen. Von diesen bewilligten Mitteln hat der Zweckverband bereits über 70 Prozent abgerufen und somit auch baulich umgesetzt und abgerechnet. Damit ist er eindeutiger Spitzenreiter in ganz Baden-Württemberg.

Seit Herbst 2019 ist der Zweckverband größtenteils auf die Bundesförderung samt Co-Finanzierung des Landes Baden-Württemberg umgeschwenkt, um von den besseren Förderkonditionen trotz erhöhten Aufwands bei der generellen Bearbeitung zu profitieren. Insgesamt wurden bisher 53 Anträge mit einem Fördervolumen von fast 54 Millionen Euro gestellt und bereits über 50 Millionen Euro sind vom Bund vorläufig bewilligt worden.

Das Gesamtvolumen des neu beantragten, geförderten Ausbaus bis Ende 2020 wird bei etwa 120 Millionen Euro liegen. Dies wird der aktuell voraussichtliche Kernbestandteil des Ausbaus in den kommenden vier Jahren sein – wobei sich bei weiteren Fördertöpfen auch neue Möglichkeiten auftun könnten