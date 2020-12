Der Schwarzwald-Baar-Kreis kocht - vorerst - nicht mehr länger sein eigenes Süppchen bezüglich der Corona-Verordnungen. Im Zuge der steigenden Zahlen wurde in der Region eine gesonderte Verordnung für den Hotspot Schwarzwald-Baar-Kreis erlassen. Nun aber, da der deutschlandweite Lockdown ab Mittwoch beschlossene Sache ist, wird die regionale Verordnung außer Kraft gesetzt.

Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes wird mit Ablauf des Dienstags, 15. Dezember, aufgehoben. „Dies dient der Rechtsklarheit und somit gelten im Schwarzwald-Baar-Kreis einheitlich die Regelungen der dann gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg“, heißt es aus dem Landratsamt. Gleiches Recht für alle geht damit trotzdem nicht automatisch einher, denn: Ob darüber hinaus aber das Landratsamt für den Schwarzwald-Baar-Kreis weitere Regelungen erlassen muss aufgrund der Tatsache, dass der Landkreis noch immer einen Inzidenzwert von über 200 aufweist, bleibe den neuen Regelungen des Landes abzuwarten, teilt die Behörde im gleichen Atemzug mit.

Indes steigen die Corona-Zahlen in der Region laut Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises weiter: Es gibt 73 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag, insgesamt also wurden bislang 3609 Infektionen erfasst. In 2869 Fällen gelten die Infizierten als wieder genesen (+84 im Vergleich zum Vortag), die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 81 (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 659 Personen (-11).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Montag 89 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Robert-Koch-Institut (Stand: Montag, 14.15 Uhr) sind von den aktuell nur noch 54 verfügbaren Intensivbetten 48 belegt und nur noch sechs frei, der Anteil der Corona-Patienten an den Intensivbetten liege bei knapp 28 Prozent. 15 Coronapatienten werden intensivmedizinisch behandelt, einer davon invasiv beatmet. Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 242,8 an (Stand: Montag, 14.15 Uhr).

Die 73 neuen Fälle verteilen sich auf 17 Städte und Gemeinden des Landkreises: Bad Dürrheim (3), Blumberg (3), Bräunlingen (3), Brigachtal (1), Dauchingen (1), Donaueschingen (7), Furtwangen (2), Hüfingen (8), Königsfeld (1), Mönchweiler (1), Niedereschach (3), St. Georgen (2), Triberg (2), Tuningen (1), Unterkirnach (1), Villingen-Schwenningen (31) und Vöhrenbach (3).