Schuster und Katzke gewinnen Halbmarathon

Alexandra Schuster aus Neuhausen ob Eck und Gerhard Katzke aus Tuttlingen haben den Halbmarathon in Bräunlingen in ihren Altersklassen gewonnen. Schuster setzte sich in der W 40 in 1.42:43 Stunden durch. Bei Katzke blieb in der M 60 die Uhr bei 1.34:08 Stunden stehen. Insgesamt waren 900 Starter in Bräunlingen dabei.

Für Schuster und Katzke wurde der Sonntag in Bräunlingen zu einem goldenen Oktober-Tag. Traumhaftes Spätsommerwetter begleitete die beiden Ausdauersportler auf ihrem Weg zum Altersklassen-Sieg. Die Strecke war dennoch schweißtreibend. Der anspruchsvolle Kurs über 21,1 Kilometer war zweigeteilt. Überwiegend auf Waldwegen war die Strecke auf den ersten elf Kilometern ansteigend. In der zweiten Hälfte ging es dafür öfter bergab.

Bei dieser Geländeform hatte das „51:49-Prinzip“ weniger Geltung, schreibt Katzke. Normalerweise wird für die erste Streckenhälfte weit mehr als 51 Prozent der Gesamtzeit benötigt, dafür kann ab Kilometer elf spürbar schneller gelaufen werden.

Schuster und Katzke teilten sich das Rennen gut ein und sparten sich Kraft für den letzten Streckenabschnitt. In der Zeit von 1.42:43 Stunden siegte die Neuhausenerin in ihrer Klasse W 40 und ließ gut 30 Kontrahentinnen hinter sich. Katzke hatte 34 Mitstreiter in der M 60. Sein Erfolg in der Altersklasse bedeutete den 61. Gesamtrang. Die Gesamtsiegerzeiten betrugen bei den Damen 1.28:55 beziehungsweise 1.11:58 Stunden bei den Männern.