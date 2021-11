Schulen sind in Alarmbereitschaft

Erwachsene, die Kinderspiele nachspielen und der Verlierer wird abgeknallt? Klingt makaber, ist aber die Handlung der Netflix-Serie „Squid Game“. Wie wirkt sich das Schauen der Serie auf junge Kinder aus? Schulrektoren äußern sich dazu.

Es wirkt wie eine Idylle, aber der Schein trügt. 456 Menschen stehen in einer Landschaft und haben eine lebensgroße, mädchenhafte Puppe im Fokus, die einige Meter entfernt an einem einzelnen Baum in der kargen Landschaft steht. Sie spielen das Kinderspiel „Rotes Licht, grünes Licht“, ein Spiel, bei dem sie sich so lange fortbewegen dürfen, wie die Puppe in unschuldigem Singsang den Namen des Spiels kommuniziert. Ziel ist es, den Baum innerhalb von zehn Minuten zu erreichen.

Stoppt die Puppe nach den Worten „grünes Licht“, müssen die Spieler stehenbleiben. Aber einen entscheidenden, unfassbar brutalen Unterschied gibt es bei diesem Spiel im Vergleich zu harmlosen Kinderspielen: Wer sich, wenn sich die Puppe umgedreht hat, noch bewegt, wird gnadenlos erschossen. Eine pervertierte Form des Kinderspiels „Ochs am Berg“. Dem letzten überlebenden Sieger steht ein Preisgeld in millionenfacher Höhe zur Verfügung.

„Squid Game“ besorgt Pädagogen und Eltern

Ein Auszug des blutigen Szenarios aus der Netflix-Serie „Squid Game“. Mehr als elf Millionen Aufrufe hatte das koreanische Drama, das dort ab 16 freigegeben ist. Sie ist die erfolgreichste Produktion des Anbieters, erregt aber immer mehr die Besorgnis von Pädagogen und Eltern. Kinder sprechen nicht nur über die Serie, sondern spielen auf Pausenhöfen die Spiele aus „Squid Game“ nach. Ist das an Villinger Schulen auch ein Problem?

Auf dem Pausenhof der Golden-Bühl-Schule ist das beschriebene Spiel längst angekommen. „Die Kinder nennen das Spiel ,rote Ampel, grüne Ampel’ und ahmen dabei die Puppe aus ,Squid Game’ in Mimik und Gestik nach“, sagt Stephanie Schick, Schulleiterin der Gemeinschaftsschule. Das besonders alarmierende: Es handelt sich dabei nicht um ältere Schüler, sondern um die Klassen eins bis vier, die mit dem Videospiel oder der Serie gar nicht erst in Berührung kommen dürften.

„Uns macht das Sorgen, wir werden jetzt sofort darauf reagieren“, sagt Schick. Bedenklich sei vor allem die blutige Tötungsabsicht, die in der Serie herrscht. Die meisten Kinder würden auf dem Pausenhof zwar unbewusst mitspielen – ohne Wissen nach welchem Vorbild, andere allerdings würden es ganz bewusst machen. „Die Eltern sollten wissen, was ihre Kinder konsumieren“, sagt Schick. Bereits Anfang Oktober spielten Kinder aus dem Ganztagsbereich Spiele aus der Serie nach, es würde jetzt allerdings mehr werden. „Zuletzt haben sich beunruhigte Eltern an den Elternbeirat gewendet“, sagt Schick. Die Golden-Bühl-Schule werde jetzt über die Schulsozialarbeit agieren.

Challenges werden immer bedenklicher

Thomas Schultis, Rektor der Karl-Brachat-Realschule, hat selbst zwei Folgen der Serie geschaut. „Weil ,Squid Game’ an Schulen immer mehr rumgeht, wollte ich vorbereitet sein“, sagt er. An seiner Schule sei das Nachspielen der Spiele auf dem Pausenhof noch kein Thema – „Gott sei Dank“, so Schultis. „Ich vermute aber, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass so etwas zum Thema an Schulen wird“. Zum Beispiel Challenges werden immer mehr zum Trend auf den sozialen Netzwerken. Harmlos angefangen habe es mit der Ice Bucket Challenge, bei der einer Person Eis über den Körper geschüttet wird. Die Ideen für die Challenges werden allerdings immer bedenklicher. Zuletzt sei das Ohnmachtsspiel in den Vordergrund gerückt, dabei wird einer Person von einem Freund der Brustkorb so lange zugedrückt, bis er fast oder sogar gänzlich ohnmächtig wird.

„Aus Gruppenzwang schauen viele Schüler die Serie, um mitreden zu können“, sagt der Rektor. Auch wenn „Squid Game“ erst ab 16 freigegeben ist, würden auch jüngere Kinder mit dem Inhalt in Berührung kommen. Das sei der Reiz des Verbotenen. Schultis: „Multimediale Erziehung wird immer schwieriger, ist aber umso wichtiger. Das beste Beispiel dafür ist Whats-App, eigentlich ist die soziale Plattform ab 16 freigegeben, aber ich kenne kaum einen Zwölfjährigen, der die App nicht hat.“ Der Schulleiter kann sich vorstellen, dass die Netflix-Serie so erfolgreich ist, weil ein Traum der Menschen angesprochen wird. „Man kann vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen“. Der Gewinner der Spiele aus der Serie – der letzte Überlebende aus 456 Konkurrenten, die allesamt hoch verschuldet waren – erhält ein Preisgeld in Höhe von 33 Millionen Euro. Außerdem könnten sich Schüler mit „Squid Game“ identifizieren, da es sich um Kinderspiele handelt. Schließlich hat fast jeder schon einmal Murmelspiele gespielt – in der Serie werden die Verlierer aber „in aller Härte abgeknallt“, so Schultis. „Die Spiele machen zwar betroffen, aber die reichen Menschen, die die Spiele vor Ort anschauen, würden nicht mit der Wimper zucken, wenn ein Teilnehmer stirbt. „Dieses reduzierte Bild von Mitgefühl ist äußerst schwierig“, sagt der Schulleiter.

Sollte das Nachspielen der Spiele der Serie an der Karl-Brachat-Realschule zum Thema werden, hat sich der Rektor bereits Gedanken gemacht, wie er vorgehen könnte. „Sollten nur einzelne Klassen betroffen sein, würden wir mit diesen Schülern Präventionsmaßnahmen ergreifen. Wäre das bei mehreren Klassen ein Thema, würden wir einen ganzen Tag mit der SMV einplanen, um darauf aufmerksam zu machen, was in der Serie alles schief läuft.“ Schultis selbst hat die Serie nach zwei Folgen nicht mehr zu Ende gesehen. „Schauspielerisch empfand ich sie als überzogen.“

Am Gymnasium am Hoptbühl haben Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer und der Schulsozialarbeiter Jens Reibholz nicht bemerkt, dass Schüler die Spiele nachspielen. Sie wissen allerdings aus dem privaten Umfeld von problematischen Fällen. „Das drastische an der Serie ist, dass der Zuschauer eine Toleranz gegenüber dem Zuschauen vom Töten erhält“, sagt Duelli-Meßmer. In der Serie werde der Wert des Lebens herabgemindert.

Die Schulleiterin setzt als Prävention auf ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Kindern und Eltern: „Es ist wichtig, dass man über die Schädlichkeit der Serie spricht. Um etwas bei den Kindern erreichen zu können, muss die Beziehungsebene stimmen“. Der Schulsozialarbeiter sieht besonders diese freundliche, friedliche Idylle als Gefahr. Zu Beginn der Spiele laufen die Teilnehmer durch ein buntes, farbenprächtiges Gebäude, im Hintergrund ist Kindermusik zu hören. „Erst wird alles verharmlost, dann folgt ein krasser Wechsel zur Gewalt. Das steht nicht im richtigen Verhältnis und die Hemmschwelle zur Gewalt ist dadurch geringer“. Aber was ist daran so bedrohlich, wenn Kinder „Squid Game“ schauen? „Sie können Schlafprobleme bekommen, soziale Ängste können entstehen, Angst vor Ansammlung, aber die Schüler können auch Angst vor Bloßstellung bekommen – wenn jeder über die Serie spricht und man sie selbst nicht gesehen hat“.

Gute Medienprävention wichtig

Videos von Squid Game kursieren allerdings nicht nur auf Netflix, auch auf den sozialen Netzwerken, wie Instagram oder TikTok sind sie zu finden. Die Lösung: „Wenn man drastisch vorgehen würde, müsste man den Kindern Handys verbieten und Internetzugang begrenzen“, sagt Duelli-Meßmer. Das Gymnasium am Hoptbühl legt allerdings Wert auf eine gute Medienprävention. Reibholz bereitet die hohe Aufmerksamkeit an „Squid Game“ Sorgen: „Es wird viel über die Serie gesprochen, jede gesehene Folge bringt Quote. Wirtschaftlich legen bestimmt andere Anbieter als Netflix neu auf und bieten etwas ähnliches an“. Auch Netflix hat bereits eine zweite Staffel der Serie angekündigt.