Im Rahmen des globalen Klimastreiks beteiligte sich auch die Fridays For Future (FFF) Ortsgruppe VS mit einer Aktion. „Deutschland geht es sehr gut. Deshalb muss unsere Nation vorausgehen“, so Jonas Klein, Mitorganisator der FFF-Demo in Villingen und bundesweit engagierter Klimaaktivist.

Mit Plakaten, Parolen und Live-Musik wurde am Freitag weiterhin die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze gefordert. Rund um den Erdball fanden tausende Klimastreiks statt. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften wurden die Teilnehmer explizit für starke EU-Klimaziele, einen Kohleausstieg bis 2030 und eine sozial-ökologische Wende, laut. 350 Menschen trafen sich auf dem Latschariplatz in Villingen, darunter Schüler, Familien und ältere Menschen.

Nach einem von lauten Rufen begleiteter Demozug, fanden im Wechsel Reden und Live-Musik statt. Auch ein Poetry Slam mit selbst verfassten Gedichten war Bestandteil der Aktion. Zudem gab es eine Solidaritätsaktion für die meist betroffenen Regionen wie zum Beispiel Lateinamerika, indem man beide Fäuste als Zeichen der Solaridiät zusammenlegte. Laetitia Seyboldt, ebenfalls sehr engagierte FFF-Befürworterin, berichtet: „Wir haben einen Brief von einer jungen Kolumbianerin erhalten. Sie schrieb uns, dass in Kolumbien etwa 20 000 Landwirte ihr Land aufgeben mussten, damit dort Kohle abgebaut werden kann. Diese wird dann in Deutschland im Kohlekraftwerk Datteln 4 verbrannt.“