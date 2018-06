Schrecklicher Zufall: Zwei Unfälle mit gleicher Ursache im gleichen Ort

Zunächst war am Samstag ein 18-Jähriger tödlich verunglückt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der junge Mann in den frühen Morgenstunden in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie genau es zu dem Unfall kam.

Am Sonntag folgte der nächste Unfall - ebenfalls in Villingen-Schwenningen. Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer verunglückte nach einem waghalsigen Manöver: Er hatte an einer Ampel stark beschleunigt und fuhr rund 60 Meter nur auf dem Hinterrad, wie die Polizei mitteilte.

Als er bei zu hoher Geschwindigkeit schließlich auf dem Vorderrad aufsetzte, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad. Er fuhr zunächst über einen Grünstreifen, dann über eine Verkehrsinsel und schleuderte gegen ein Verkehrszeichen. Auch der 24-Jährige starb an der Unfallstelle.

Mehr entdecken: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit überholendem Auto

Mehr entdecken: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Traktor lebensgefährlich verletzt