So richtig hold ist dem Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) bei der Besetzung seiner Positionen das Glück nicht. Nachdem die ehemalige Geschäftsführerin Beate Scholz in die zweite Reihe zurückgetreten ist und Präsident Gerhard Waldmann selbst die Geschäftsführung übernommen hatte, läutet Scholz nun die Abschiedsglocken.

Aus privaten Gründen, wie es in ihrer Abschiedsnachricht heißt, verlasse sie den GVO zum Monatsende. Eine Nachricht, die Fragen aufwirft: Schon wieder ein Wechsel? Warum?

Erst im April des vergangenen Jahres gab Scholz bei einem Netzwerktreffen beim Möbelhaus Hölzle ein selbstbewusstes Debüt. Kein halbes Jahr später die Nachricht, dass Scholz in die zweite Reihe zurückgetreten und nunmehr nur noch für Strategie und Marketing des GVO zuständig sei. Jetzt, ein weiteres Dreivierteljahr später die Abschiedszeilen der 38-jährigen Mutter von drei Kindern. Aus familiären Gründen werde sie sich nach einem „Jahr voller Emotionen und reich an spannenden Begegnungen“ zurückziehen, so Scholz.

Im Gespräch betont sie, dass es ihre freie Entscheidung gewesen sei, zu gehen – und dass es eine Entscheidung nicht gegen den GVO, sondern für ihre Familie sei. Die Arbeitszeiten, die die Verbandsarbeit mit sich bringt, seien für sie „als Mutter nicht optimal und vor allem schwer planbar“ gewesen.

Schon vor der Personalie Scholz war die GVO-Spitze von Wechseln geprägt. Nachdem Miriam Häring sich in die Familiengründung verabschiedet hatte, setzte man nach langer Suche auf Simone Wari als Geschäftsführerin. Sie war keine zwei Jahre im Amt, als man sich von Wari im Februar 2013 aus Unzufriedenheit trennte. Mit ihr, hieß es damals, seien die Ziele nicht zu erreichen. Waris Stellvertreterin Nicole Huschauer verließ den Verband nur rund fünf Monate später. Die Aufgaben für den Bereich Handel übernahm Michaela Rescigno. Sie sitzt neben Carsten Dörr noch immer in der GVO-Geschäftsstelle in der Albertistraße. Ob die Stelle von Scholz neu besetzt wird, sei noch unklar, so die scheidende GVO-Mitarbeiterin. (cos)