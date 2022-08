Schleicherstraße in Villingen: Anwohner befürchten Probleme durch neue Bewohner und VHS

Es ist eine kleine, unscheinbare Straße, die aber schon bald für Probleme sorgen könnte – das befürchten zumindest Anwohner im Bereich Erbsenlachen. Gründe sind der schlechte Zustand und fehlende verkehrsrechtliche Regelungen. Joachim Westendorf wandte sich deshalb an unsere Redaktion – möchte auf drohende Konflikte dort aufmerksam machen. Er selbst wohnt im nahegelegenen Wohngebiet Welvert, kennt die Situation vor Ort deshalb genau. Westendorf: "Als da noch die Kasernen waren, war die Straße völlig ungenutzt." Doch diese Zeiten sind mit der Konversion des ehemaligen Militärgeländes längst vorbei, vielmehr erwartet das gesamte Gebiet einen kräftigen Aufschwung.

VHS und neue Bewohner

So soll die ehemalige französische Schule für die Zwecke der Volkshochschule umgebaut werden. Die Folge sind Unterricht und Kurse von morgens bis abends, fast die gesamte Woche über. Mit entsprechendem Publikumsverkehr muss deshalb gerechnet werden.

Doch damit nicht genug: Derzeit werden drei große Wohnblocks, in denen ehemalig französische Streitkräfte untergebracht wurden, aufwendig saniert. Zukünftig sollen dort nicht nur mehr Menschen als bisher wohnen, die Nachbarschaft erhofft sich davon auch eine Aufwertung des gesamten Wohngebiets. Schließlich sorgte die dortige Brache für reichlich Unmut.

"Das Wohngebiet wird deutlich aufgewertet", betont auch Westendorf das Wohlwollen gegenüber des 15-Millionen-Euro-Projekts, das Wohnraum für 105 Menschen bieten soll. Vor anderthalb Jahren habe man, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, auch die Anwohner zu dem Projekt gehört.

In der Schleicherstraße nichts geregelt

Schon damals hatte Westendorf auf die schwierige Verkehrssituation aufmerksam gemacht – 105 Stellplätze würden für zahlreiche Fahrten sorgen, zudem werde es aufgrund des Besucherverkehrs zusätzlichen Bedarf an Parkflächen geben. Und genau hier kommt aus Sicht des Anwohners die Schleicherstraße ins Spiel, für die zusätzliche Belastungen befürchtet werden.

"Da ist nichts geregelt und es gibt keinen Radweg", macht Westendorf deutlich. Schon jetzt werde der Bereich aber von vielen Radfahrern – teilweise auch Schülern – genutzt, und das trotz der schlechten Straßenverhältnisse dort.

Keine große Hoffnung auf Änderung

Man habe sich deshalb an das Baurechtsamt gewendet, dort sei ein Einspruch aber zurückgewiesen worden. Offenbar, so schätzt der Anwohner, sei dieses nicht für die Situation im Umfeld der neugestalteten Mehrfamilienhäuser zuständig. Im Frühling habe man das Problem beim Grünflächen- und Tiefbauamt erneut vorgetragen, "die hatten ein offenes Ohr für das Anliegen", so Westendorf. Aber: Hoffnung auf große Änderungen des Status quo habe das Amt nicht gemacht.

Das zeigt auch eine Anfrage unserer Redaktion bei der Stadtverwaltung. Pressesprecherin Oxana Zapf erklärt: Aus Sicht der zuständigen Ämter sei durch den Ausbau der Mehrfamilienhäuser "keine erhebliche Mehrbelastung für das Gebiet insgesamt gegeben, die im baurechtlichen Verfahren zu straßenrechtlichen neuen Einstufungen und Maßnahmen führe". So werde die Haupterschließung durch die Straße Erbsenlachen erfolgen. Daher würden hier derzeit auch keine Planungen angestrebt.

Keine Priorität im Vergleich zu anderen Straßen

Zapf: "Gleichwohl ist die Situation der Stadt bezüglich des Ausbauzustands der Schleicherstraße bekannt." Doch an dieser Stelle kommt nun ein entscheidender Faktor ins Spiel, der wohl dafür sorgen wird, dass eine Verbesserung der Situation auf die lange Bank geschoben wird: die Kosten. Angesichts der Herausforderungen, das Straßennetz der Doppelstadt in Schuss zu halten, sei es im neuen Haushalt "sicherlich zu entscheiden, ob und in welchem Umfang Haushaltsmittel für den Ausbau im Vergleich zu anderen Straßen zur Verfügung stehen".

Nun bleibt es also abzuwarten, ob die Schleicherstraße ihrem Namen weiterhin alle Ehre macht und verkehrstechnisch nur eine Nebenrolle spielt – oder ob eine deutliche Mehrbelastung dafür sorgt, dass die Stadt eingreifen muss.

Dieser Artikel erschien zuerst beim Schwarzwälder Boten.