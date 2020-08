Große Schauspielkunst in erstklassigen Inszenierungen, brisante Themen und geistreiches Theatervergnügen – das soll das Publikum im Theater am Ring in Villingen in den Reihen „Schauspiel“ (Abo I) und „Drittes Programm“ (Abo III) erleben.

Zum Auftakt der Schauspiel-Reihe sind die preisgekrönten Darsteller Ernst Wilhelm Lenik und Klaus Mikoleit in „Gott“ (22. Oktober) zu erleben, einem neuen brisanten Gerichtsdrama von Ferdinand von Schirach.

Mit der rauen Poesie und dem tragischen Witz seines Parabelstücks „Der gute Mensch von Sezuan“ (3. Dezember) enttarnt Bertolt Brecht den moralischen Zwiespalt einer kapitalistischen Welt.

Im Spannungsfeld von Tradition und modernen, liberalen Lebensformen spielt „The Who and the What“ (22. Januar 2021), ein Stück des US-amerikanischen Pulitzerpreisträgers Ayad Akhtar.

„Ein Volksfeind“ (5. März 2021), Henrik Ibsens packender „Ökokrimi“, erzählt vom Konflikt zwischen Wahrheit und Profit: Ein Arzt stolpert über einen wirtschaftlich schwerwiegenden Gesundheitsskandal in seiner Heimatstadt und will darüber nicht schweigen.

Beruhend auf dem gleichnamigen Roman von Daniel Kehlmann versetzt „Tyll“ (25. März 2021) den bekannten Volkshelden Till Eulenspiegel in das beginnende 17. Jahrhundert, wo er mit seinem Spott die zweifelhafte Notwendigkeit jedes Religionskrieges entblößt.

„Aus dem Nichts“ (22. April 2021), der immer noch aktuelle Politthriller nach dem gleichnamigen Film von Fatih Akin, widmet sich der Perspektive der Opfer und der Hinterbliebenen von nationalsozialistischen Verbrechen in Deutschland.

Das „Dritte Programm“ eröffnet Familie Flöz mit „Dr. Nest“ (30. Oktober): Als Maskentheater präsentiert das preisgekrönte Ensemble diese bewegende Reise in das rätselhafte Labyrinth des menschlichen Unterbewusstseins.

„Nein zum Geld“ (5. Dezember 2020) sagt Protagonist Richard in einer rabenschwarzen Komödie über einen gigantischen und doch verschmähten Lottogewinn. Michael Ehnert und seine Mitstreiter sind Meister im Kürzen von Weltliteratur.

In „Grimms sämtliche Werke leicht gekürzt“ (12. Januar 2021) vereinen sie klassisches Theater mit der Biografie der Gebrüder Grimm, Comedy und Gesangsnummern.

Das Musical „Lazarus“ (23. März 2021) war David Bowies letztes großes Projekt und ist gezeichnet von der Faszination für das Weltall, die der Popstar zeitlebens hegte.

Basierend auf dem gleichnamigen Film erzählt „Shakespeare in Love“ (28. April 2021) eine Geschichte über die Entstehung des vielleicht berühmtesten Theaterstücks der Welt: Romeo und Julia.

Ein musikalischer Tribut an die Neue Deutsche Welle, das Leben und die Politik der 80er-Jahre bietet das inszenierte Konzert „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ (18. Mai 2021).

Anmeldungen für das Abo I und III sind im Abo-Büro unter 07721/82-2312 oder tickets@villingen-schwenningen.de möglich. Abgewickelt werden die Abonnement-Buchungen erst, wenn die Spielzeit startet.