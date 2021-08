Schandflecken machen VS nicht schöner

Ein klassischer Blickfang sieht wahrlich anders aus - und dennoch gibt es Stellen in Villingen-Schwenningen, die einem unter dem Stichwort Schandflecken sofort in den Sinn kommen. So auch einigen Lesern nach einem Aufruf in einem Artikel vor gut einer Woche.

Verlassene Häuser und dem Abriss geweihte Gebäude sind Schandflecken in Villingen-Schwenningen, die oftmals mangels neuer Besitzer oder Investoren im Laufe der Zeit zu solchen werden. Davon hatten wir unter anderem den alten Schlachthof in Schwenningen oder das ehemalige Dienstgebäude der Kriminalpolizei an der Goldenbühlstraße aufgezählt.

Viele hässliche Orte

Die Rückmeldung einiger Leser zeigt aber, dass viele weitere hässliche Orte nur deshalb welche sind, weil sie durch Vermüllung und Vandalismus dazu gemacht werden. Wenn der Zahn der Zeit an einem leerstehenden Gebäude nagt, weil sich keine Nachnutzung findet, ist es eine Sache. Wenn aber, wie beispielsweise am Schwenninger Bahnhof, die neu und modern gestaltete Unterführung oder gar der Eingangsbereich durch rohe Gewalt immer wieder sinnlos zerstört wird, entstehen völlig unnötig neue Schandflecke.

In der Vergangenheit sind die farbigen Glasbausteine in der Unterführung immer wieder eingeschlagen worden – aus reiner Zerstörungswut, wie auch die Polizei bestätigte. Aktuell ist der Eingangsbereich zwischen Café-Bar Ostbahnhof und Touristinfo beschädigt. Die eingeschlagenen Glasscheiben sind nahezu das Erste und gleichzeitig das Letzte, was Bahnreisende in Schwenningen sehen. Ein wahrlicher Schandfleck, der eigentlich keiner sein müsste.

Brückenpfeiler als „Leinwand“

Ein weiteres Beispiel dafür sind die unzähligen Brückenpfeiler oder Unterführungswände, die als „Leinwand“ benutzt werden. Allerdings muss man bei den Motiven oder besser gesagt Schriftzügen betonen, dass diese Schmierereien selten etwas mit Kunst zu tun haben. So werden unter anderem die Unterführung zwischen Enggässle und Hochbehälter Hammerhalde sowie zwischen Friedengrund und Pfadfinderplatz in Villingen aufgeführt. Ebenso gibt es natürlich auch in Schwenningen zahlreiche Wände, die unnötig verschandelt werden und demnach bei Einheimischen und auch Touristen ein schlechtes Bild abgeben.

Umso besser ist es, dass die Stadt nun beschlossen hat, vorerst zumindest mal zwei Unterführungen für ein Graffiti-Projekt, wie es auf dem ehemaligen Saba-Gelände durchgeführt wurde, zu genehmigen. Tatsächliche Künstler, um die Sprayer klar von anderen, illegalen Schmierfinken abzugrenzen, bekommen sowohl in der Unterführung am Gymnasium am Romäusring als auch in der Nähe der Helios-Arena in Schwenningen Flächen zur Verfügung gestellt. Doch auch hier bleibt zu hoffen, dass die dann entstehenden Kunstwerke nicht von anderen übermalt und zerstört werden.