Nach Regen und Sturmböen beim letzten verkaufsoffenen Sonntag im November wurden Händler und Besucher diesmal von Neuschnee und Minusgraden geplagt. Wie hatte Jürgen Müller von Sport-Müller aus Sicht der GVO-Sparte Handel Schwenningen im Vorfeld doch gesagt? Ideal für einen verkaufsoffenen Sonntag sei nicht zu schönes und vor allem trockenes Wetter.

Diesen Gefallen tat der plötzliche Wintereinbruch immerhin und so herrschte am Sonntagnachmittag reges Treiben in den geöffneten Läden und Einkaufszentren und vor allem in der Fußgängerzone zwischen Hocken- und Muslenplatz, wo sich die Jahrmarkthändler – angesichts der empfindlichen Kälte allerdings in vergleichsweise geringer Zahl – eingerichtet hatten. Den Glühwein suchte man zwei Tage vor Frühlingsanfang dort verständlicherweise vergebens, doch eine Bratwurst tat’s wärmetechnisch auch.

Schals, Mützen und Handschuhe gingen gut, aber auch Karohemden, Fladenbrot und Flechtkörbe, Handtaschen, Gürtel und Schmuck. In den verkaufsoffenen Geschäften wurde zwar nach den Frühlingssortimenten Ausschau gehalten, doch nur mit viel Fantasie konnte man sich einen warmen März- oder Apriltag in neuer, luftiger Kleidung vorstellen, im Garten sitzend und die Sonne genießend. Gleichwohl nutzten die Menschen aus der Region das Angebot eines verkaufsoffenen Sonntags, mit der ganzen Familie und mit viel Zeit, in aller Ruhe in Schwenningen einkaufen zu gehen. Viele Einzelhändler hatten sich für ihre Kunden dazu etwas Besonderes einfallen lassen – ein Glas Sekt hier, ein Glücksspiel da, Schnäppchenpreise und Rabatte sorgten für gute Laune und eine entspannte Stimmung.

Die Kinder freuten sich über Zuckerwatte, vermissten bei der Kälte das für den Muslenplatz angekündigte, aber nicht aufgebaute Karussell nicht sehr und wärmten sich im City-Rondell bei Kasperlespiel und Zauberschau gerne wieder auf.