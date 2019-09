Der Abriss der ehemaligen Jugendherberge am Rand von Villingen kommt die Stadt teurer zu stehen, als bislang kalkuliert. Der Grund: In dem Gebäude wurden Schadstoffe gefunden.

Stück für Stück holt sich derzeit die Natur das Gelände rund um die ehemaligen Jugendherberge in der St. Georgener Straße zurück. Denn seit anderthalb Jahren hat die Einrichtung nun schon geschlossen, eine neue Herberge dieser Art ist derweil nicht in Sicht. Zu unrentabel sei der Standort gewesen, stetig zurückgehenden Übernachtungszahlen hatten dazu geführt, dass die Verantwortlichen des Landesverbands Baden-Württemberg des Deutsches Jugendherbergswerk die einzige Jugendherberge in VS zu schließen.

Aufgrund des vorhandenen Erbbaurechts ging das Gebäude wieder in den Besitz der Stadt über. Doch eine weitere Nutzung schloss die Verwaltung aus – zu schlecht ist der Zustand des Objekts. So entschloss sich die Verwaltung zum Rückbau. Dieser war ursprünglich für Anfang 2019 vorgesehen, doch es kam anders. Denn zunächst sei die Erkundung und Ermittlung möglicher Schadstoffe in dem Bau notwendig geworden.

Diese Ergebnisse ließen wiederum länger als gedacht auf sich warten, nun liegen sie aber vor, wie Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, berichtet. „Es wurden Schadstoffe gefunden, aber nichts Dramatisches“, berichtet Brunner. Um welche Schadstoffe es sich genau handeln würde, können sie nicht sagen. Klar sei nur: „Für die Anwohner dort besteht keinerlei Gefahr“.

Doch der Fund hat dennoch Auswirkungen auf das weitere Prozedere. Denn hieraus resultiert ein erhöhter Aufwand für den Rückbau sowie die Entsorgung des kontaminierten Schutts. Wie die Pressesprecherin erklärt, hätte dies höhere Kosten beim Abriss zur Folge. „Wir müssen hierfür deshalb entsprechende Mittel im Haushalt 2020 anmelden“, berichtet sie. Die genauen Kosten liegen ihren Angaben zufolge noch nicht vor. Was den Zeitplan betrifft, so wolle man im kommenden Jahr den Abriss durchführen. Erst dann ist die Villinger Jugendherberge endgültig Geschichte.