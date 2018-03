Susi, in ihrer Klasse als Mauerblümchen bekannt, ist ein "Digital Native" und in mehreren sozialen Netzwerken aktiv. "Cyber Cyrano" am Mittwoch, 14. März 2018 um 19:30 Uhr im Theater am Ring erzählt von ihrem riskanten Spiel mit falschen Identitäten im WWW. Das Stück ist für Zuschauer ab 13 Jahren / 8. Klasse empfohlen. Eine Einführung findet um 19:00 Uhr im Kleinen Saal statt.

Außenseiterin Susi ist in Matti verliebt, den coolsten Jungen der Schule. Doch der interessiert sich eher für die neue Mitschülerin Heni. Kurzerhand erfindet Susi eine fiktive Identität im Web: Viktor, den attraktiven Sohn eines Diplomaten, der eine Schule in Genf besucht. Online lernt "Viktor" Heni kennen und wickelt sie schnell um den Finger. Je toller Heni ihren verständnisvollen und einfühlsamen Online-Freund findet, desto mehr nimmt ihr Interesse für Matti ab. Susi merkt, dass ihr Rollenspiel funktioniert, und erschafft ein weiteres digitales Geschöpf: Von nun an flirtet sie als Viktors Schwester Moira auch nächtelang mit Matti. Als sie beiden Hoffnung auf eine Begegnung macht, gerät ihr Spiel nach und nach außer Kontrolle.

Der Titel des Stücks lehnt sich an das komödiantische Versdrama "Cyrano de Bergerac" an, in dem die Hauptfigur für seinen Rivalen Liebesbriefe an eine junge Frau schreibt, die er selbst liebt. István Tasnádi überträgt die Geschichte mit dem jungen Ensemble der Badischen Landesbühne in die Gegenwart und zeigt, wie dicht Manipulation und das Spiel mit Identitäten im World Wide Web beieinander liegen können.