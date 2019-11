Das Paar schaut sich um und gibt keinen besonders freundlichen Kommentar ab. „Das sieht aber in anderen Städten deutlich schöner aus.“ Gemeint ist die Weihnachtsbeleuchtung im Oberzentrum. Die beiden fragen sich: Warum putzt sich das Oberzentrum nicht besser heraus, zum Beispiel mit einer Traufbeleuchtung?

Es sind nicht nur Besucher von außerhalb, die Vergleiche zu anderen Städten ziehen, und eher mit den Daumen nach unten zeigen, sondern auch manche Doppelstädter. In einem Brief macht ein Bürger seinem Ärger über die in seinen Augen triste Szenerie Luft: In VS, kritisiert er, werden Bäume in den vier Hauptachsen der Zähringerstadt aufgestellt und „da stehen sie nun – dunkel und schmucklos“. Die Tannen seien nur in ihrer oberen Hälfte mehr oder weniger liebevoll geschmückt. Lediglich Schneefall oder Raureif lasse das Ganze etwas freundlicher erscheinen. „Ein Blick über den Tellerrand hinaus würde zeigen, wie schön es andere können“, schreibt er. Zum Beispiel 20 Kilometer in Richtung Osten.

Rottweil Paradebeispiel

Ein Blick auf die bald im weihnachtlichen Glanz erstrahlende älteste Stadt Baden-Württembergs zeigt, dass es „schöner“ geht: Dort werden die Bäume auch erst ab einer Höhe von zweieinhalb Metern über dem Boden geschmückt. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie im Oberzentrum als Schutz vor Vandalismus. Dennoch empfinden viele Besucher die VS-Nachbarstadt als „atmosphärischer“ und „prachtvoller“. Beeindruckt sind Passanten vor allem von der in sich stimmigen und durchgängigen Traufbeleuchtung, die die historischen Häuser in Szene setzt. Und damit begeistert von einer stilvollen Illuminierung der Gebäude entlang der Hauptachsen, die es seit den 90er Jahren gebe, erläutert Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadt Rottweil. Aufgehängt wurden die Lämpchen vor mehr als 20 Jahren unter dem Dach der Bürgerhäuser auf Initiative der Stadt hin, fügt er hinzu. Und damit auch auf Rechnung der Stadt, die die Beleuchtung der Fassaden von 15.30 bis 22.30 Uhr anknipst.

Kosten inklusive Lichterketten: 7 500 Euro. Angestrahlt werden zudem einzelne Erker in der Rottweiler Innenstadt. Doch diese zusätzlichen Scheinwerfer haben nichts mit der kommenden Weihnachtszeit zu tun, sie strahlen das ganze Jahr über, „um den mittelalterlichen Akzent der Stadt zu betonen“, so Hermann. Auch hier übernimmt die Stadt Rottweil die Kosten: „Zusammen sorgen wir für mehr Flair in der Stadt.“

Wie sieht der künftige Lichterglanz in VS aus? „In Villingen bleibt alles, wie es ist“, reagiert Oxana Brunner auf eine Anfrage. Für die Neckarstadt dagegen soll es ab 2020 eine neues Lichterkonzept geben. Derzeit werden Ideen gesammelt, fügt sie hinzu. Der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO), berichtet Brunner weiter, habe in VS-Schwenningen die Weihnachtsbeleuchtung vor zehn Jahren ausgesucht. Die Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS) habe bezahlt, die Anschaffungskosten lagen bei rund 90 000 Euro und seitdem werden auch die laufenden Kosten von rund 20 000 Euro pro Jahr für die Auf- und Abhängung übernommen. In der Innenstadt von VS-Schwenningen werden darüber hinaus fünf Weihnachtsbäume aufgestellt und drei gewachsene Bäume in den Grünanlagen beleuchtet. Der Baum beim Rathaus (Marktplatz) könne in diesem Jahr zum ersten Mal an seinem neuen Standort aufgestellt werden und komme dort voll zur Geltung.

In Villingen werden 30 Bäume in der Innenstadt aufgestellt und mit LED-Lichterketten bestückt. Die Kosten für die Weihnachtsbäume, inklusive Beleuchtung, liegen in VS bei rund 30 000 Euro, hinzukomme ein Zuschuss des GVO von 4100 Euro. Zudem gebe es Kosten von etwa 20 000 Euro für andere Arten der Beleuchtung in VS-Schwenningen.

Hat man sich in der Stadt Gedanken darüber gemacht, wie in Rottweil zum Beispiel, auch in den Hauptachsen der Villinger Innenstadt eine Art Traufbeleuchtung zu installieren? Oxana Brunner dazu: „Es wurden und werden viele verschiedene Varianten der Beleuchtung auf eine Realisierbarkeit geprüft, auch Traufbeleuchtung. Die Traufbeleuchtung ist für einen Platz eine schöne Lösung, die von den Hauseigentümern getragen werden muss.“ Für die Villinger Innenstadt sei keine neue Ausstattung in Planung.

Schöner geht immer, das ist auch seit Jahren Devise von Rainer Böck, Geschäftsmann aus VS und im Vorstand des Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) eingebunden. Auch Böck empfindet die Traufbeleuchtung als eine schöne Idee.