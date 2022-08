Sauschwänzlebahn: Sind die Tage der beliebten Dampflok gezählt?

Die historische Eisenbahn im Südschwarzwald zählt zu den beliebtesten Museumsbahnstrecken in Europa. Die Strecke ist 25 Kilometer lang und führt von Blumberg-Zollhaus nach Weizen über vier Brücken und durch sechs Tunnel. Dabei überwindet sie 231 Höhenmeter. Ihren Namen hat die Strecke vom Tunnel Große Stockhalde. Dieser bildet in seinem Verlauf eine Spirale, der Zug fährt sozusagen einmal im Kreis. Der Verlauf erinnert an ein geringeltes Schweineschwänzchen, deshalb: Sauschwänzlebahn.

Sie fährt in der Regel von Mai bis Oktober, immer donnerstags bis sonntags. Tickets für die Hin-und Rückfahrt kosten: Erwachsene 25 Euro, Kinder 12 Euro, Familien 54 Euro. Zudem gibt es Gruppen- und Tagestarife.

Weitere Infos unter: