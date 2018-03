Judy Unger von der Villinger „Kostbar“ versteht die Welt nicht mehr. Eine städtische Satzung und ihre gar zu enge Auslegung machen der Betreiberin einer Saftbar in der Färberstraße das Leben schwer. Mit einem Aufsteller in Form einer Eistüte wollte Judy Unger auf ihr eiskaltes Angebot parallel zu Säften, Smoothies und Co. hinweisen.

Doch der städtische Ordnungsdienst hatte ihr das verboten. Die Begründung, die sie erhielt: Die Eistüte passe nicht ins Stadtbild. Es wurde über ihren Fall berichtet und symbolhaft das Bild eines Eistüten-Aufstellers veröffentlicht – allerdings aus einer Perspektive heraus fotografiert, der diesen viel größer erscheinen lässt. Weil die riesenhafte Eistüte mit ihrem eigenen „Eistütchen“ so wenig gemein habe, wandte sich die Saftbar-Betreiberin an die betreffende Redaktion.

Und das aus doppeltem Grund: Ihre Situation als Unternehmerin hatte sich durch weitere restriktive Handhabung der städtischen Werbesatzung verschärft. An diesem sonnigen Mittwochmorgen steht Judy Unger neben der kleinen, etwa 1,20 Meter hohen Eiswaffel und lächelt traurig. Den Aufsteller hatte sie aus dem Inneren extra fürs Foto vor die Ladentüre geholt. Dorthin, wo er jetzt nicht mehr stehen darf – auch wenn er für viele Familien ein willkommenes Fotomotiv mit dem Eis schlotzenden Nachwuchs in der Villinger Altstadt gewesen ist. „Die Kinder haben sich gefreut, viele Eltern haben Fotos gemacht.“ Auch aus dem Bekanntenkreis schlug der Unternehmerin großes Unverständnis über das städtische rigorose Nein zum Eistüten-Aufsteller entgegen – auf den angekündigten Besuch des Ordnungsamtes zur persönlichen Inaugenscheinnahme der Eistüte warte sie noch heute.

„Judy, lass’ Dir das nicht gefallen“, hätten ihr viele geraten. Aber nicht zu resignieren, fällt Judy Unger mittlerweile schwer. Der Grund hängt höher – beziehungsweise er hing höher. Denn dort, wo nun ein paar Ausbesserungen an der Fassade vom einstigen Werbeschild zeugen, klafft eine Lücke: Kein Schild deutet mehr auf die „Kostbar“ hin. Lediglich die zurückhaltende und von Weitem kaum wahrnehmbare Schaufensterbeschriftung weist auf die Vitaminbomben im Inneren hin. Einst hing über dem Eingang einmal ein richtiges Ladenschild – im 90-Grad-Winkel an die Fassade montiert und so auch baurechtlich genehmigt.

Doch immer wieder kam es zu Unfällen, erzählt Unger. Lastwagen hätten den Gehweg morgens offenbar im Zuge der Anlieferung für verschiedene Betriebe genutzt und dabei immer wieder das Schild gestreift. Zweimal sei es abgerissen worden. Als Unger morgens zu ihrer Bar kam, hing es nur noch notdürftig in den Angeln und war beschädigt, schildert sie. Zweimal ließ die Unternehmerin das ramponierte Ladenschild reparieren – „das hat jedes Mal fast 1000 Euro gekostet!“ Zuletzt schließlich wählte sie eine Alternative und montierte Vorder- und Kehrseite des doppelseitigen Ladenschildes einzeln flach an der Hauswand.

So lange, bis das Ordnungsamt auch das monierte: Nicht nur die Eistüte, auch die beiden flachen Schilder passten nicht ins Stadtbild, erklärt Unger die amtlichen Einwände bitter. Man habe von ihr verlangt, die Schilder abzumontieren und stattdessen ein neues Ladenschild anfertigen zu lassen, bestehend aus einzelnen an die Fassade anzubringenden Buchstaben. „Die anderen haben doch teilweise auch solche Schilder“, ereifert sich die Geschäftsfrau, etwa beim Blick auf den direkten Nachbarn, wo lediglich zwei Holzplatten an die Fassade montiert wurden. „Ich mag Villingen-Schwenningen eigentlich“, sagt Judy Unger, aber langsam frage sie sich schon, ob sie VS nicht den Rücken kehren und mit ihrer Saftbar in eine andere Stadt gehen solle.