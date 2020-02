Sattelzug verunglückt auf A 81

Ein Sattelzugfahrer hat am Freitag gegen 4.30 Uhr auf der A 81 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte mit diesem gegen mehrere Schutzplanken. Der 53-Jährige befuhr laut Polizei die Autobahn von Singen kommend in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen kam sein Laster wegen Eisglätte ins Schleudern und prallte zunächst in die rechte, danach gegen die Mittelschutzplanke. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 8 000 Euro, an den Schutzplanken von 1000 Euro. Verletzt oder gefährdet wurde niemand.

