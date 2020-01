Am Montag ist der künftige Sportmanager der in der Deutschen Eishockey-Liga spielenden Wild Wings, Christof Kreutzer, wieder in Schwenningen gewesen. Es wurden die Zukunftsplanungen vorangetrieben. Heißt das Torwartduo Strahlmeier und Bick?

Wie vor zwei Wochen (wir berichteten) war Kreutzer, der aktuell noch Trainer beim Zweitligisten Bad Nauheim ist, auch am Montag am Neckarursprung. Hier führte er Gespräche mit Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner und Trainer Niklas Sundblad. Auch Gesellschafter Michael Werner und Noch-Sportmanager Jürgen Rumrich waren zu einem Teil bei dem Treffen dabei. Sandner und Kreutzer bestätigten gegenüber unserer Zeitung, dass es fruchtbare Meetings waren.

„Es gab etliche Themen zu besprechen“, so Sandner. „Natürlich ging es auch um den Kader für die kommende Saison, aber eben nicht nur“, sagte Kreutzer. So machte beispielsweise der neue Sportmanager klar, dass er sich in der Vorbereitung keine Testspiele gegen schwächere Teams, wie etwa deutsche Zweitligisten wünsche, sondern er sich lieber mit stärkeren Gegnern misst. „Schweizer A-Ligisten sind da sicherlich gute Gegner für Vorbereitungsspiele“, so Kreutzer. Interessant ist aber, wie es personell bei den Schwänen weitergeht. Und da vor allem auf der wichtigsten Position, der des Torhüters. Kreutzer bleibt übrigens dabei, was er vor zwei Wochen unserer Zeitung sagte: „Ich würde am liebsten mit zwei deutschen Torhütern in die Saison gehen.“ Und dies, obwohl in der vergangenen Woche Trainer Sundblad davon sprach, dass er sich auch einen ausländischen Torwart vorstellen könne.

Auf Nachfrage, ob er mit dem Torwartduo mit dem derzeitigen SERC-Goalie Dustin Strahlmeier und dem aktuellen Bad Nauheimer Keeper, dem gebürtigen Schwenninger Felix Bick, zufrieden wäre, zeigte sich Kreutzer von dieser Variante angetan. Nach Informationen unserer Zeitung liegt Strahlmeier bislang aber noch kein Angebot der Wild Wings vor. Es könnte freilich sein, dass dies auch noch nicht so schnell herausgehen wird. Kreutzer: „Die Torhüter sind die absoluten Schlüsselpositionen, da müssen wir uns für die Entscheidung Zeit lassen.“

Nach Informationen unserer Zeitung wechselt Torwart Mathias Niederberger von der Düsseldorfer EG zu den Eisbären Berlin. Für Strahlmeier könnte Düsseldorf, das nahe seiner Heimat Gelsenkirchen liegt, aber auch die Grizzlys Wolfsburg eine Option sein. Oder er bleibt eben hier. Kreutzer anerkennend: „Strahlmeier hält derzeit stark.“ Sandner: „Alle Spieler haben jetzt noch Gelegenheit, bei uns sich für einen Vertrag zu empfehlen.“ Freilich hatte Sundblad zuletzt auf Nachfrage gesagt, dass nicht alle Verträge in Stein gemeißelt seien. Berichte, wonach die Kontrakte von Jamie MacQueen (spielt in Iserlohn), Andreas Thuresson, Dylan Yeo oder Christopher Fischer aufgelöst werden könnten, wurden von den Wild Wings nicht dementiert. Kreutzer: „Ich habe Respekt vor Verträgen. Doch da gehört auch eine gewisse Sachlage dazu. Soweit bin ich aber noch nicht, dass ich hier mir ein Urteil erlaube könnte, ob Verträge aufgelöst werden sollten.“

Wie groß der Umbruch für die kommende Saison wird, da halten sich Sandner und Kreutzer bedeckt. Sandner: „Wie gesagt, es können sich alle noch beweisen. Vielleicht müssen wir ja nur sechs, oder sieben Spieler tauschen. Aber klar, wir müssen schon auch Spieler austauschen, es muss frischer Wind reinkommen.“ Davon, dass der Trainerwechsel verpufft sei, will Sandner nichts wissen. „Das neue Trainerteam macht einen überragenden Job.“

Sundblad und sein Vorgänger Paul Thompson sind mittlerweile, was die Punkteausbeute betrifft, praktisch gleichauf. Sundblad holte 0,86 und Thompson 0,85 Punkte pro Partie. Als Thompson gehen musste, betrug der Rückstand auf Platz zehn allerdings nur elf Zähler, jetzt sind es deren 21. „Die anderen Mannschaften müssen da immer auch mitspielen, das haben sie leider nicht getan“, erklärt Sandner. Wurde der Trainerwechsel zu spät vollzogen? Sandner: „Nein. Früher wäre ein Sundblad nicht auf dem Markt gewesen. Er ist genau der richtige Mann für uns.“

Wie es mit Noch-Sportmanager Rumrich weitergeht, ob und in welcher Funktion er in Schwenningen bleibt, sei noch offen. Sandner: „Es gibt da Überlegungen in alle Richtungen, aber das hat ja keine Eile.“