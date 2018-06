Sachbeschädigung an Asylbewerberunterkunft

Beamten der Inspektion 6 der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil ist es gelungen, drei Männer sowie eine Frau zu ermitteln, die dringend verdächtig sind, in der Nacht vom 18. auf den 19. März in der Steigstraße in Niedereschach eine Asylbewerberunterkunft beschädigt zu haben. Dies teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium gemeinsam mit.

Der 30-jährige mutmaßliche Haupttäter soll bei dem Vorfall durch ein zu Bruch gegangenes Fenster auch in das Gebäude eingedrungen sein. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit den Bewohnern kam es jedoch nicht.

Bei Wohnungs- und Fahrzeugdurchsuchungen haben die Fahnder Beweismaterial sichergestellt. So fanden sie bei den 24, 30 und 31 Jahre alten Beschuldigten Propagandamaterial zum Thema Asyl sowie die NS-Zeit verherrlichende Gegenstände. Alle drei wurden erkennungsdienstlich behandelt. Gegen eine 36-jährige Frau, die nach bisherigem Erkenntnisstand ebenfalls dringend verdächtigt wird an den Tathandlungen beteiligt gewesen zu sein, wird ebenfalls ermittelt.

Der mutmaßlichen Tätergruppierung wird Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Aufgrund der Vorgehensweise der Verdächtigten sowie der bei ihnen aufgefundenen Beweismittel besteht der dringende Verdacht einer politisch motivierten Vorgehensweise. (pz)