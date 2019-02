„’S Rössle“ überlebt den Frühling

Noch prägt das leer stehende Einkaufszentrum die Schwenninger Innenstadt: Eigentlich sollte der Abriss des „’s Rössle“ im Frühjahr beginnen. Nun erhält es eine Schonfrist.

September 2021: Dann soll der Muslenplatz saniert sein, hatte Schwenningens Baubürgermeister Detlev Bührer diese Woche erklärt. Denn im Herbst des Jahres soll das neue Einkaufszentrum „Forum VS“ eröffnet werden, der auf dem „’s Rössle“-Areal geplante Nachfolgebau. Um Platz dafür zu schaffen, muss der riesige Leerstand aber erst einmal beseitigt werden. Bisher hieß es, dass der Abriss jetzt im Frühjahr beginnen solle. Das wird er aber nicht, wie der Investor, die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB), auf Nachfrage bestätigt.

„Der Abriss beginnt dann, wenn wir alles beisammen haben“, sagt HBB-Geschäftsführer Harald Ortner. Was er nicht nennen kann, ist einen Termin. Noch fehlten Baugenehmigungen, noch müsse etwa der Baupreis ermittelt werden. „Das dauert noch ein bisschen.“ Eine Rolle spielt auch, dass es auf Wunsch der Verwaltung einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan geben wird. Laut Ortner muss in diesem Zusammenhang ein Durchführungsvertrag zwischen VS und der HBB geschlossen werden. Diesen Vertrag erarbeite die Stadt gerade. Das dauert ebenfalls. Zudem ist der Verkauf des freien Grundstücks an der Rückseite des „’s Rössle“, Eigentümer ist die Stadt, noch nicht über die Bühne. Das leer stehende Einkaufszentrum dagegen gehört der HBB längst. „Diese Vorgänge brauchen gerade einfach etwas länger“, kommentiert der Geschäftsführer und verweist auf ein anderes Projekt seines Unternehmens in Bochum. Dort hätte der Abriss ein Jahr Vorlauf benötigt.

Bauen ist „spaßbefreit“

Das Warten hat auch mit der allgemeinen Situation im Bausektor zu tun. Thema ausgebuchte Handwerker. „Im Augenblick ist Bauen nicht vergnügungssteuerpflichtig.“ Trotzdem sieht er die Sache entspannt, erklärt Ortner. „Wir müssen jetzt erst einmal alles einsammeln, und dann muss es passen.“ Die HBB setze sich zwar intern Ziele, doch die seien nicht immer zu halten. „Sobald Dritte involviert sind, dauert es.“ Über die Zusammenarbeit mit der Stadt, insbesondere mit Bürgermeister Bührer, könne er sich jedenfalls nicht beschweren. „Sie ist tadellos.“ Auch wenn sichtbar nichts vorwärts geht, so wird im Hintergrund laut Ortner doch gearbeitet.

Bei der HBB läuft die Mietersuche fürs „Forum VS“, darüber hinaus wird an den Bauplänen gefeilt. Denn eines ist aus HBB-Sicht klar: „Man muss gucken, dass man es wirtschaftlich hinkriegt.“ Bisher war von Kosten in Höhe von circa 80 Millionen Euro die Rede. Bei diesem Thema spielen die Handwerker wieder eine entscheidende Rolle: Ortner berichtet von einem Projekt, wo der für HBB tätige Generalunternehmer Handwerker unter Vertrag hatte. Die seien aber nicht erschienen – weil sie auf einer anderen Baustelle mehr Geld bekommen hätten. „Etwas spaßbefreit“ nennt der Geschäftsführer Bauen in solchen Zeiten.

Dass die Stadt die Sanierung des Muslenplatzes im kommenden Jahr anpackt, und dass dieser rechtzeitig zur „Forum VS“-Eröffnung fertig sein soll, ist immerhin eine gute Nachricht für den Investor. Der Muslenplatz sei nun einmal der Eingangsbereich hin zur Innenstadt. „Den Austausch wollen wir – in beide Richtungen.“ Und die Eröffnung des Einkaufszentrums im Herbst 2021 sei noch immer „die Zielvorstellung“, sagt Harald Ortner. Auch wenn der Abrisstermin noch nicht steht.