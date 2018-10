Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hat am Freitag das neue Verbandsgebäude seiner Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau in Villingen-Schwenningen mit einem Fest mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung eingeweiht. Die neue Geschäftsstelle befindet sich im Stadtteil Villingen, Am Hoptbühl 1, in direkter Nachbarschaft zum Landratsamt, Arbeitsgericht und zur Außenstelle der Deutschen Bundesbank.

„In unserem neuen Gebäude verfügen wir nun auch über einen großzügigen Begegnungs-, Schulungs- und Veranstaltungsbereich“, freute sich der Bezirksgruppen-Vorsitzende, Joachim Schulz, der Vorstandsvorsitzender des Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmens Aesculap ist: „Die Räume werden wir auch unseren Mitgliedsunternehmen für eigene Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Die Verbandsgeschäftsstelle soll auch ein Ort der Begegnung und Kommunikation sein.“

Der Südwestmetall-Vorsitzende, Stefan Wolf, lobte bei der Einweihung die gelungene Architektur des neuen Gebäudes: „Neben der Funktionalität spiegelt es auch den Anspruch und das Selbstverständnis eines starken Arbeitgeberverbandes wider. Südwestmetall will die Unternehmen ja nicht nur in Tarif- und Rechtsangelegenheiten unterstützen – wir wollen auch ein Faktor im gesellschaftlichen und politischen Leben sein.“

Mehr Geld für die Infrastruktur

Wolf betonte, dass der Verband mit seinen zahlreichen Neubauprojekten deutlich mache, dass er an die Zukunft des Industriestandorts Baden-Württemberg glaube. Er forderte aber vonseiten der Politik mehr Unterstützung für die Wirtschaft ein: „Statt immer mehr Geld für den sozialen Sektor brauchen wir dringend mehr Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, Daten- und Energienetze. Wer heute die guten ökonomischen Rahmendaten nicht nutzt, wird morgen rote Zahlen und mangelnde Wettbewerbsfähigkeit verantworten müssen.“

Die Kosten für den Neubau belaufen sich laut Südwestmetall auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Die Übergabe erfolgte bereits am 2. Juli, die Bauzeit beziffert sich auf 14 Monate. Bei dem Neubau handelt es sich um einen unterkellertes, insgesamt dreigeschossiges Gebäude, das in konvetioneller Betonbauweise errichtet worden ist. Als Mieterin hat die BBQ Büroflächen und einen Schulungsraum im Erdgeschoss bezogen.