- Am Montag, 16. April, geht’s los. Da heißt es Sparen bei den Tickets für die Südwest Messe.

Ab Montag kann man die verbilligten Eintrittskarten erwerben: Erwachsene zahlen nur 4,50 statt 6,50 Euro an der Tageskasse, Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen drei statt 4,50 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt zur Messe. Die verbilligten Messe-Tickets gibt es in mehr als 160 Vorverkaufsstellen. Zahlreiche Firmen, Banken, Gemeindeverwaltungen, Buchhandlungen und andere halten die Eintrittskarten bereit. Der Vorverkauf endet am Tag vor der Messe am 25. Mai.

Die Südwest Messe vom 26. Mai bis zum 3. Juni 2018 hat für jeden etwas zu bieten. Hier entdeckt man aktuelle Trends und clevere Produktneuheiten. Hier kann man so herrlich stöbern, testen, vergleichen und shoppen! In 21 Hallen und auf dem großen Freigelände bieten rund 700 Aussteller über 10.000 Produkte und Dienstleistungen für alle Lebensbereiche. Dazu ein Festzelt mit echtem Schwarzwald-Feeling, in dem täglich fetzige Musik gespielt wird.