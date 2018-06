Am Samstag strömten 7500 Besucher (2017 waren es 7000) und am Sonntag nochmals 16 000 Besucher zu den über 700 Ausstellern auf die Südwest Messe. Kurz nach Schließung stand die Gesamt-Besucherzahl fest: 104 000 und damit 3500 mehr als im Vorjahr fanden den Weg auf das Schwenninger Messegelände.

Die Menschen nutzten die Chance innovative, bewährte, nützliche oder einfach schöne Dinge einzukaufen und sich fachkundig beraten zu lassen, heißt es in einer abschließenden Pressemitteilung der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH (SMA). „Das ist ein Erfolg!“, fasst Messe-Chefin Stefany Goschmann kurz und knapp die Stimmung zusammen. „Wir sind einfach nur froh und rundum zufrieden, dass die Südwest Messe so gut gelungen ist“, freut sie sich.

„Die Südwest Messe ist ein Gemeinschaftserlebnis, ein gemeinsamer Erfolg der Aussteller, der Träger der Sonderschauen und der Besucher, eine fantastische Veranstaltung in angenehmer, freundlicher Atmosphäre. Dafür möchten wir allen ganz herzlich Danke sagen. Ohne die vielen haupt- und ehrenamtlichen Organisatoren und Helfer wäre eine solche Angebotsvielfalt nicht zu schaffen“, lobt Goschmann. Die große Mehrheit der Aussteller äußerte sich in einer Umfrage am Freitag zufrieden (wir berichteten). Die Umfrage-Ergebnisse sind durchweg besser als vor einem Jahr: 79,4 Prozent der Händler schätzen die geschäftlichen Ergebnisse für ihre Firma als sehr gut, gut oder befriedigend ein. Gute Aussichten auf das Nachgeschäft versprechen sich 80,1 Prozent der Aussteller, teilt die SMA mit.

Besonders intensiv war die Nachfrage in den Bereichen Bau, Umwelt, Energie, Handwerk, Haus und Garten. Sehr gute Resonanz verzeichneten die Anbieter von Baumaschinen, Fahrzeugen und Anhängern aller Art. Landmaschinen-Aussteller und Vertreter der Bauernverbände freuten sich über die Veranstaltung „Land & Leute – Ein Tag mit der Landwirtschaft“. Projektleiter Tobias Ertl bereitet schon jetzt die nächste Messe vor, die vom 15. bis 23. Juni 2019 stattfindet. Es wird die 60. Südwest Messe sein. (sbo)