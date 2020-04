Die Südwest Messe, mit rund 700 Ausstellern und über 100 000 Besuchern die zweitgrößte Regionalmesse in Baden-Württemberg und bei den Menschen in der Region beliebt, findet in diesem Jahr nicht statt.

Im Beschluss der Bundeskanzlerin zusammen mit den Regierungs-chefinnen und Regierungschefs der Länder heißt es bekanntlich, „Großveranstaltungen spielen in der Infektionsdynamik eine große Rolle, deshalb bleiben diese mindestens bis zum 31. August 2020 untersagt.“ Eine Durchführung der Südwest Messe 2020 ist somit unmöglich. „Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der nächsten Südwest Messe, die vom 29. Mai bis 6. Juni 2021 stattfindet“, sagt Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH. Man arbeite daran, die Messe dann wieder zu einem Erlebnis mit Produktvorführungen und persönlicher Beratung zu gestalten.