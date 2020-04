Etwas verdutzt schauten am Mittwochnachmittag einige Spaziergänger auf dem Schwenninger Moos, als es kurz vor der Brücke an der Reitanlage nicht weiterging. Denn dort ist plötzlich ohne Vorankündigung eine Großbaustelle eingerichtet worden. Der Grund: Mitarbeiter einer Rietheimer Firma müssen die Brücke grundlegend erneuern.

Einer der ersten, die sich am Mittwoch öffentlich – hier über das soziale Netzwerk Facebook – über fehlende Hinweise zur Sperrung echauffierte, war der ehemalige Stadtrat Rudolf Nenno. Er schreib in seinem Post: „Gerade jetzt wird ja das Schwenninger Moos stark frequentiert. Aber Vorsicht: die Verbindungsbrücke am Ende des Stegs existiert seit heute Mittag nicht mehr! Wer also vom Parkplatz/Radabstellplatz entgegen des Uhrzeigersinns ging und sich kurz vor dem Abschluss des Rundwegs wähnte, muss also wieder drei Kilometer zurückgehen oder über die Reitställe ,Zum Mooswäldle’ ausweichen (,nur’ ein Kilometer).“ Der Vorwurf des Ex-Stadtrates: „Hinweisschilder gibt es keine. Baustellenmanagement?? Vorankündigung??“, , richtete er seine Kritik in Richtung Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Die Stadt wehrt sich. Die Verwaltung habe in diesem Fall überhaupt nicht früher reagieren, geschweige denn die Reparaturarbeiten ankündigen können. So teilt die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit: „An einem Holzsteg im Schwenninger Moos, in der Nähe des Rossstalles, wurden bei der routinemäßigen Bauwerksprüfung Schäden festgestellt. Der Steg kann sofort wieder instand gesetzt werden.“ Allerdings sei dazu eine Sperrung bis einschließlich Freitag, 17. April, notwendig.

Auch auf den Facebook-Post von Rudolf Nenne reagiert Oxana Brunner, städtische Pressesprecherin. Sie antwortete direkt: „Hallo Rudolf Nenno, heute Vormittag musste der Steg kurzfristig gesperrt werden, da Gefahr im Verzug war! So etwas ist leider nicht planbar und konnte deshalb nicht vorher, wie wir es sonst in der Regel immer tun, angekündigt werden.“ Mit Verweis auf die Pressemitteilung ergänzt sie: „Es ging im ersten Schritt um die Sicherheit der Moos-Besucher und damit um die Sperrung des Stegs. Hinweisschilder konnten deshalb erst anschließend gefertigt werden.“

Diese sind allerdings nicht gerade offensichtlich. Zwar hat die Stadt die begrenzten vorhandenen Möglichkeiten genutzt, allerdings übersehen tatsächlich viele Spaziergänger und vor allem Jogger den recht dezenten und vor allem sehr niedrig angebrachten Hinweis auf die Sperrung.

Umso hilfreicher war ein Fußgänger, der am Nachmittag tatsächlich jeden Spaziergänger auf die bevorstehende Sperrung hingewiesen hat. Viele Moos-Besucher haben es ihm gedankt, weil auch sie sonst erst an der Baustelle davon erfahren hätten.