„Jetzt beginnt der zweite Abschnitt“, sagt Jörn Jakob, während er über der Erde schwebt. Der Mitarbeiter der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) und sein Kollege Jens Graf haben gerade einen Arbeitsplatz, der sie allem enthebt: Sie stehen im Korb eines Hubfahrzeugs und putzen eine Straßenlampe in der Schwenninger Marktstraße.

Das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum sie sich die Beleuchtung vornehmen. „Wir rüsten um auf LED“, erklärt Jakob. Und diese Gelegenheit nutzen die SVS-Leute, um in luftiger Höhe gleich ein bisschen sauber zu machen. Seit vergangener Woche seien sie in VS-Schwenningen unterwegs, die Beleuchtung etwa an den Kreisverkehren nahe des Bahnhofs und am ’s Rössle haben sie bereits auf Vordermann gebracht. Mehrere Arbeitstrupps sind beteiligt.

Mitte 2019 sollen überall „Stromsparer“ stehen

Von ihrer Aufgabe zeugt der Schriftzug auf ihrem Fahrzeug: „Wir leuchten den Weg in die Zukunft“ steht auf dem schwenkbaren Arm, der die Arbeitsbühne mit den beiden Männern in die Höhe hebt, und gleichzeitig für die LED-Umrüstung in der Doppelstadt wirbt.

Die erste Etappe hatte Ende September 2017 begonnen und dauerte bis April. Nun läuft die zweite, wie SVS-Pressesprecherin Susanna Kurz bestätigt. Bis Mitte 2019 soll alles fertig sein. Nach Angaben der Stadtwerke wurden zu Anfang der LED-Umstellung die Lichtpunkte an den Hauptverkehrsstraßen erneuert. Oder, wie es Kurz formuliert: Begonnen wurde in den „leuchtintensivsten“ Straßen, das sind zumeist die Einfallstraßen. Dort stehen viele Lampen und damit viele Stromfresser. Nach und nach sollten dann die Leuchten in Villingen, Schwenningen und den Stadtteilen folgen. Im April waren 6000 von insgesamt 13 400 Straßenleuchten umgerüstet auf die LED-Technologie.

Ziel ist es, die Stromkosten zu verringern. Dank der neuen Leuchtmittel oder Leuchtköpfe, je nach Lampe, soll die jährliche Rechnung von einer Million auf 300 000 Euro sinken. „70 Prozent spart die Stadt an Strom“, erklärt Kurz.Der CO2-Ausstoß verringere sich um dieselbe Menge.