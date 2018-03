Rückt der Lückenschluss B 523 näher? Das Landesverkehrsministerium bestätigte auf Anfrage, das die Priorisierung der Verkehrsprojekte am am 20. März in Stuttgart stattfinden werde. Welchen Rang die B 523 haben werde, wisse er, so Sprecher Edgar Neumann, aber noch nicht.

Im Gespräch relativierte der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach, dass er nicht wisse, welchen Rang das Verkehrsprojekt in der Priorisierungsliste haben werde, aber zuversichtlich sei, dass es einen guten Platz finden werde. „Selbst wenn die B 523 nachrangig priorisiert werden sollte, kommt sie wahrscheinlich schneller zum Zug als andere Projekte, weil sie weniger aufwendig zu realisieren ist“, meinte der Abgeordnete. „Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde“, betonte er.

„Wir legen ein komplettes Priorisierungskonzept vor, nicht nur eine Straße“, so Sprecher Edgar Neumann zur Straßenbaukonferenz des Landes, die am 20. März geplant ist: „Wir machen das fachlich gestützt nach objektiven Kriterien.“ Selbstverständlich spielten Kriterien wie Kosten und Nutzen, Belastung der Straßen und Umwelteinflüsse eine Rolle.

„Ich warte den 20. März ab, aber das wäre ein richtiger Schritt in die richtige Richtung“ sagte Michael Rieger, Bürgermeister von St. Georgen und stellvertretender Sprecher der IG Lückenschluss: „Natürlich haben wir die Erwartung, dass wir vorne sind. Seit zehn Jahren kämpfe ich für den Lückenschluss. Ich danke Herrn Rombach für sein Engagement.“ Die starke Industrie in St. Georgen brauche den Lückenschluss, das bekomme er jeden Tag zu hören. „Durch Villingen nach Herdenen fahren, das ist nicht zufriedenstellend.“ Er sei froh, dass VS-Oberbürgermeister Rupert Kubon als Vorsitzender der IG Lückenschluss dieses Anliegen unterstütze.

„Das wäre eine Super-Nachricht und wünschenswert für die Unternehmen der Region“, erklärte Martin Schmidt, stellvertretender Geschäftsführer Standortpolitik bei der IHK. Die Interessengemeinschaft Lückenschluss wolle demnächst noch einmal aktiv werden und ein Schreiben zur B 523 an Minister Winfried Hermann (Grüne) schicken. Zur Straßenbaukonferenz in Stuttgart sind die komununalen Vertreter eingeladen.