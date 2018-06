Als Schwergewichtler hat er für die AVG Schwenningen viele Siege errungen und als Kampfleiter nicht nur wegen seiner zwei Meter Körpergröße alles überblickt. Doch seinen letzten Kampf gegen den Krebs hat Horst Krumrück verloren. Der Schwenninger starb überraschend am 28. Mai im Alter von 73 Jahren.

Krumrück hinterlässt nicht nur eine Lücke und Trauer bei seiner Frau, Sohn, Bruder, Schwiegertochter und Enkelin, sondern auch bei der AVG Schwenningen, im Bezirk vier des Württembergischen Ringerverbandes und in der Arbeitsgemeinschaft Schwarzwald-Alb-Bodensee.

Horst Krumrück blieb sein ganzes Leben der Neckarstadt treu. Seine Leidenschaft gehörte vor allem dem Ringsport. Bei der AVG Schwenningen stand er viele Jahre aktiv auf der Matte und war im Schwergewicht eine große Stütze. Zeitweise auch als Gewichtheber. Als gestandener Ringer brachte er die besten Voraussetzungen für das Amt des Kampfrichters mit, das ihn im Anschluss an die sportliche Karriere 22 Jahre lang in viele Sportstätten in Baden-Württemberg führte.

Nachdem Krumrück seine Kampfleiterlaufbahn 2001 beendete, übernahm er ab September 2002 Verantwortung im Bezirk und in der Arge als Sportwart und Staffelleiter. Für diese Funktion kaufte er sich im Alter von 58 Jahren einen PC. 2014 übergab er beim Bezirkstag seine ehrenamtliche Tätigkeit an Martin Moosmann (Sulgen).

Krumrück wurde im engsten Familienkreis beigesetzt. (lh)