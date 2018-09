Rietstraße wandelt sich zur Baustelle

Die ersten Bagger stehen bereit und der Bauzaun ist aufgestellt – die umfangreichen Sanierungsarbeiten in der Rietstraße können somit beginnen.

Die voraussichtlich 15-monatige Bauphase in der Rietstraße ist am Dienstag eingeläutet worden. Im Bereich zwischen dem Latschariplatz und dem Drogeriemarkt Müller wurden die verkehrsrechtlichen Anordnungen – also beispielsweise Beschilderung und Verkehrssicherung – umgesetzt. Bereits am Donnerstag werden Grabungsarbeiten durchgeführt, um ab Freitag den Abwasserkanal auswechseln zu können. Anschließend werden Gas-, Wasser-, Strom- und Breitbandleitungen sowie die Hausanschlüsse erneuert. Der Zeitplan sieht vor, bis zum November den Abschnitt bis zur Färberstraße saniert zu haben, im Winter ruhen die Arbeiten. Voraussichtlich im Winter 2019 soll die Sanierung abgeschlossen sein.